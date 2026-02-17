Представители страны-агрессора России накануне переговоров в Женеве продолжили настаивать на максималистских требованиях в войне против Украины. В Кремле дали понять, что не отступят от своих первоначальных условий во время трехсторонних переговоров США-Украина-Россия, которые пройдут 17-18 февраля в Женеве.

Накануне переговоров россияне снова выдали, что будут работать в рамках, о которых якобы договорились диктатор РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске в августе 2025 года. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремль продолжает ставить условия

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что российскую делегацию на предстоящих трехсторонних встречах возглавит помощник диктатора Владимир Мединский. Рупор Кремля отметил, что в состав российской делегации также войдут заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и первый заместитель начальника Главного разведывательного управления генерал-лейтенант Владимир Костюков.

Песков заявил, что на женевских переговорах будет обсуждаться "более широкий круг вопросов", чем на предыдущих переговорах в Абу-Даби, и в частности, будут обсуждаться территориальные вопросы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Кремль поручил российской делегации действовать в рамках "саммита на Аляске".

Ранее представители Кремля утверждали, что на саммите на Аляске были согласованы принципы, основанные на выступлении Путина в июне 2024 года перед МИД РФ. Тогда главарь Кремля настаивал на капитуляции перед требованиями России как к Украине, так и к Организации Североатлантического договора (НАТО).

Аналитики ISW отметили, что Кремль неоднократно демонстрировал свою полную приверженность достижению своих первоначальных военных целей, в том числе тех, которые не связаны с территорией на востоке Украины.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что наивно было ожидать, что в краткосрочной перспективе будет достигнуто соглашение между Украиной, европейскими государствами, Соединенными Штатами и Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля заявил, что украинская делегация прибыла в Женеву для продолжения трехсторонних переговоров. Он сообщил, что Украина согласилась на все реалистичные предложения Соединенных Штатов и ожидает действий партнеров для принуждения России к миру.

