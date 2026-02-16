'Мы согласились на все реалистичные предложения Америки': Зеленский озвучил ожидания от переговоров в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля заявил, что украинская делегация прибыла в Женеву для продолжения трехсторонних переговоров. Он сообщил, что Украина согласилась на все реалистичные предложения Соединенных Штатов и ожидает действий партнеров для принуждения России к миру.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 16 февраля. Зеленский отметил, что делегация уже на месте и готовится к переговорам. "Мы согласились на все реалистичные предложения Америки, начиная с предложения прекратить огонь – безусловно и долговременно", – заявил он.

Контекст переговоров

По словам президента, все стороны ожидают продолжения трехсторонних встреч. Украинская сторона, как он подчеркнул, уже почти год ведет максимально активную дипломатическую работу.

Зеленский отметил, что Россия продолжает штурмы на фронте и удары по украинским городам и энергетике. "Россия не может устоять против соблазна в последние дни зимнего холода и хочет болезненно ударить по украинцам. Чем больше это зло от России, тем всем будет сложнее о чем-то договориться с ними", – сказал президент.

Он также добавил, что партнеры должны это осознавать. Прежде всего, по его словам, это касается Соединенных Штатов.

Подробности заявления

Президент подчеркнул, что Украина поддержала предложение о прекращении огня безусловно и на долговременной основе. В то же время, по его словам, Россия отвергает такие инициативы и продолжает боевые действия.

Глава государства подчеркнул, что Киев рассчитывает на конкретные шаги партнеров. "Рассчитываем, что партнеры будут действовать, чтобы принуждение агрессора к миру реально работало", – заявил он.

Как писал OBOZ.UA, украинская делегация 16 февраля отправилась в Швейцарию для участия в третьем раунде трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России, которые пройдут в Женеве 17-18 февраля. По информации российской стороны, во время встреч одним из ключевых вопросов будет возможное введение "энергетического перемирия".

