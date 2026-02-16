В Финляндии недалеко от границы с РФ создадут штаб сухопутных войск НАТО: что известно о цели и назначении

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен решил создать передовой штаб сухопутных войск НАТО в городе Рованиеми. Об этом объявили на этой неделе на фоне усиления сотрудничества страны с Альянсом на севере государства.

Финское издание Yle сообщило, что речь идет о постоянном представительстве передовых сухопутных войск НАТО на территории северной Финляндии. По словам министра обороны, Рованиеми является оптимальным местом для размещения такого штаба.

"Штаб – это постоянное представительство FLF (передовые сухопутные войска НАТО) на севере Финляндии. Рованиеми – идеальное место для его расположения", – заявил Хяккянен.

Позиция властей

Штаб будет выполнять функции передовых сухопутных войск НАТО в регионе. Половину его задач будут обеспечивать Финляндия и Швеция, другую половину – другие государства-члены Альянса.

Представитель Коалиционной партии в Лапландии и председатель парламентского комитета по обороне Хейкки Аутто приветствовал это решение. По его словам, размещение штаба привлечет в Лапландию десятки офицеров из стран-союзниц вместе с их семьями.

Масштабы и участие

Количество сотрудников в Рованиеми будет таким же, как и в городе Миккели, – несколько десятков человек. В то же время большинство военных будут прибывать в Финляндию преимущественно для участия в учениях.

В обычное время численность контингента составит от 500 до 800 военнослужащих. При необходимости ее могут увеличить до 3000–5000 человек.

Кроме Швеции, к операциям передовых сухопутных войск НАТО в Финляндии присоединятся Великобритания, Италия, Франция и скандинавские страны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Финляндии Александр Стубб заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, что Владимир Путин стратегически уже потерпел поражение. Он также обратился к украинцам и призвал их продолжать делать то, что они делают сейчас, чтобы выстоять и победить в войне.

