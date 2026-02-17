'Наивно было надеяться': Павел заявил, что мирное соглашение в краткосрочной перспективе маловероятно из-за позиции России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что наивно было ожидать, что в краткосрочной перспективе будет достигнуто соглашение между Украиной, европейскими государствами, Соединенными Штатами и Россией. Страна-агрессор РФ пока не проявила особой готовности к переговорам и компромиссам.

Об этом Павел сказал в интервью изданию Odkryto.cz. Он отметил: тот факт, что позиции совпали или уже почти идентичны между Украиной, Европой и США, сам по себе является большим успехом. Особенно если учесть, сколько противоречивых заявлений прозвучало с разных сторон за это время.

"Однако важно не согласие Украины и ее сторонников, а договоренность об условиях мирного соглашения с воюющей стороной, то есть Россией... Пока она все еще настаивает на своих максималистских целях, которые касаются ограничений Украины и ее безопасности в будущем, но, прежде всего, территорий", – отметил Павел.

В таких условиях важно продолжать давление на Россию – политическое, финансовое, экономическое, и одновременно продолжать поддержку Украины, чтобы она не оказалась в позиции, которая будет значительно менее выгодной для начала переговоров.

"История учит нас, что переговоры могут быть успешными только тогда, когда обе стороны находятся в относительно выгодном положении. Если же нет, то одна из сторон, которая будет иметь преимущество, всегда будет испытывать желание продолжать конфликт, а не прекращать его", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля заявил, что украинская делегация прибыла в Женеву для продолжения трехсторонних переговоров. Он сообщил, что Украина согласилась на все реалистичные предложения Соединенных Штатов и ожидает действий партнеров для принуждения России к миру.

