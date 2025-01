В России дали 'сигнал', чего хотят от мирных переговоров: в ISW объяснили цель Кремля

Кремль продолжает усилия по формированию внутренних и мировых ожиданий относительно будущего диалога между диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Там дали понять, что "главным" в предполагаемых мирных переговорах по Украине для РФ являются "не территории", а устранение "коренных причин" войны.

В понимании россиян речь идет о расширении НАТО в Восточную Европу еще в 1990-х и начале 2000-х годов, пишет Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, они пытаются донести, якобы республиканец и его команда слабы и более подвержены запугиванию России демонстрацией силы, чем предыдущая администрация.

Отмечается, что такой "сигнал" Кремль передал через своих приспешников, а именно директора по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова. 30 января пропагандистское госинформагентство ТАСС выдало его интервью под названием "Не рассчитывайте на большие соглашения".

Валдайский клуб – это форум, на котором встречаются кремлевские чиновники, российские ученые, а также иностранные официальные лица и ученые для обсуждения международных проблем, и который оказался полезным инструментом в многолетних усилиях Кремля по влиянию на западную политику в пользу РФ. Лукьянов же является старшим членом и ученым этого клуба, он неоднократно модерировал ежегодную речь Путина на Валдае и считается "авторитетным голосом с хорошими связями" в вопросах внешнеполитических целей и задач Кремля, хотя и не занимает официальной должности в российском правительстве.

В ISW заявили, что не готовы оценивать или утверждать, что Лукьянов лично знает о состоянии ума или намерениях Путина на будущих мирных переговорах, но отметили, что его высказывания в этом интервью в целом соответствуют заявлениям диктатора и других официальных лиц Кремля о будущих переговорных позициях РФ.

Так, Лукьянов заявил, что "главным" для будущих мирных переговоров по Украине являются "не территории", а устранение "первопричин" войны, которую он определил как расширение НАТО в Восточную Европу в 1990-х и начале 2000-х годов. В отношении украинских земель, которые оккупировали российские войска, путинский приспешник цинично заявил, якобы "с территориями все ясно: сколько возьмете, то и ваше". И эти слова еще раз указывают на то, что Кремль не намерен идти на компромисс по своим территориальным "завоеваниям" в Украине на будущих переговорах.

"Такая позиция предполагает, что Москва, вероятно, имеет в виду, что любые будущие мирные переговоры с Трампом начнутся с признания Штатами территориальных претензий России на Украину, вероятно, включая земли, которые войска РФ в настоящее время не оккупируют, прежде чем могут начаться реальные переговоры, которые должны быть сосредоточены на этих "первопричинах"", – предположили аналитики.

Еще Лукьянов заявил, что главным требованием России для будущего диалога с Трампом является "изменение ландшафта безопасности в Восточной Европе" и "отказ от ряда положений, на которых основано существование и функционирование НАТО". Он предупредил, мол, Россия также может захотеть обсудить возможность "сокращения уровня военного присутствия [НАТО]", предположительно вдоль ее границ, но отметил, что это вряд ли произойдет.

Анализируя это, в ISW напомнили, что кремлевские чиновники неоднократно намекали на необходимость будущих мирных переговоров для устранения "коренных причин" войны против Украины, которую министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в декабре 2024 года определил как предполагаемое нарушение Североатлантическим альянсом обязательств не продвигаться на восток и "агрессивное поглощение" территорий вблизи границ РФ.

В декабре 2021 года перед полномасштабным вторжением российских войск в Украину диктатор Путин выдвинул ряд требований к США, среди которых: "НАТО обязуется не принимать Украину или любые другие страны в качестве новых членов"; "США обязуются соблюдать предполагаемый запрет на расширение НАТО"; "НАТО не размещает никаких военных сил в государствах, которые стали членами после мая 1997 года"; "НАТО запретит любую военную деятельность в Украине, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии".

Издание Financial Times сообщило 10 января, ссылаясь на бывшего кремлевского топ-чиновника и другой источник, который обсуждал эту тему с Путиным, что тот сохранит свои довоенные требования не допустить вступления Украины в НАТО, а также "заставит" Альянс вывести свои войска из Восточной Европы в любых будущих переговорах.

"Заявления Лукьянова являются еще одним свидетельством того, что Кремль по-прежнему привержен навязыванию своей воли и интересов безопасности Соединенным Штатам и Европе и не заинтересован в компромиссе в достижении этой цели", – подытожил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе в Москве заявили, мол, ждут "сигнала" от Белого дома о возможном разговоре Путина с Трампом. Там утверждали, что российский диктатор уже готов контактировать с новой администрацией США.

По мнению аналитиков, Путин продолжает попытки заставить Трампа к двусторонним переговорам о войне, исключающим Украину. В частности, он хочет навязать ему желаемые Кремлем рамки такого диалога.

