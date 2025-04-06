Так, держите разбор интервью Скотта Бессента.

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Напомню, он Министр финансов у Трампа. До этого известен инвест-банкир. Именно он ведет полностью трек по сделке по ископаемым.

И вообще интервью было сделано по тарифам… Но так как это пропагандист Такер Карсон, то он постоянно провоцировал на тему Украины. И, поверьте, это было неприятно.

Но здесь так или иначе много инсайтов на разные темы:

как финансист Трампа видит историю с соглашением и прямо обвиняет нас, что настаивали на той встрече в Овальном кабинете.

критикует окружение Зеленского

намекает, что есть коррупционеры, которые срывают сделку из-за потери "потока денег"

почему-то вспоминает нашу пенсионную систему и намекает на повышение возраста ухода на пенсию

об аудите денег, предоставленных

почему Украина не Польша (угадайте, его объяснение)

Ну и самое интересное это там, где он рассказывает о том, как Трамп хочет использовать соглашение в мирных переговорах с русским.

Прям советую посмотреть. Там много неприятного для нас, но еще раз напомню – это сейчас главный человек по финансам и соглашению на ископаемые от Белого дома.