'Москва ждет сигналов': в Кремле заявили о готовности Путина к разговору с Трампом

В Москве ждут "сигнала" от Белого дома по поводу возможного предстоящего разговора российского диктатора с американским лидером Дональдом Трампом. Там утверждают, что Владимир Путин уже готов контактировать с новой администрацией США.

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Об этом заявил его спикер Дмитрий Песков, не вдаваясь в конкретику. Слова представителя Кремля процитировали российские пропагандистские издания и Telegram-каналы.

"Путин готов к контакту с Трампом, Москва ждет сигналов, проинформирует о возможном разговоре раньше времени", – говорится в их сообщениях от 24 января.

Несколько дней назад в российском МИД заявили, что контакт кремлевского диктатора с Трампом "пока не согласован", но они "готовятся к этим переговорам". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков назвали развязанную Путиным войну "украинским кризисом" и, как всегда, заговорили о своих условиях ее урегулирования.

Как известно, до инаугурации Дональд Трамп заявлял, что собирается встретиться с Путиным "очень быстро" после вступления в должность. В Швейцарии и Сербии известили, что готовы организовать такую встречу. Команда новоизбранного президента США также готовилась к телефонному разговору с российским лидером.

Параллельно Трамп начал угрожать России налогами, тарифами и санкциями на все, что та продает в США и других странах, если Кремль не остановит войну против Украины и не заключит мирное соглашение. Его спецпосланник по вопросам РФ и Украины Кит Келлог отметил, что Трамп стремится найти решение по войне в течение 100 дней после инаугурации. По его словам, республиканец "не пытается что-то дать Путину или россиянам", зато стремится "сохранить Украину и ее суверенитет".

Со своей стороны издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что во время любых возможных переговоров с Трампом российский диктатор и дальше будет настаивать, чтобы Украина стала нейтральным государством, а оккупированные территории "остались за Россией".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 23 января, Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе повторил свои заявления о войне в Украине, мирном соглашении и намерении встретиться с Путиным. На фоне этого в РФ подняли панику из-за того, что якобы кортеж диктатора срочно приехал в Кремль среди ночи.

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