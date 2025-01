Путин пытается навязать Трампу свои условия переговоров по Украине: в ISW оценили, что стоит за заявлениями

Российский диктатор Владимир Путин продолжает попытки принудить президента США Дональда Трампа к двусторонним переговорам о войне, при этом исключающим Украину. Он хочет навязать ему желаемые Кремлем рамки такого диалога.

Также его цель – заставить американского лидера непреднамеренно поддержать российские информационные операции о "нелегитимности" нынешнего украинского правительства. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), анализируя заявления Путина от 28 января.

"Они являются частью продолжающихся усилий по позиционированию себя как равного Трампу и укреплению его давней веры в то, что Россия является великой державой-наследницей Советского Союза", – указали военные эксперты.

Кроме этого, заявления диктатора РФ создают условия для страны-агрессора, чтобы нарушить любые будущие мирные соглашения с Украиной, в которых президент США может надеяться выступить посредником. Также они являются еще одним свидетельством того, что Путин не заинтересован в компромиссе относительно его требований полной смены "киевского режима" и парализования украинских Сил обороны как условия мира.

Усилия Путина по оказанию сильного давления на Трампа являются и частью согласованных российских операций по принуждению Запада признать и одобрить нарративы Кремля о якобы нелегитимности нынешнего украинского правительства и прочного украинского государства.

"Ранее мы уже отмечали, что согласие Запада со всеми требованиями России относительно Украины потребует от него признания и согласия с Кремлем относительно того, что нынешнее украинское правительство является "нелегитимным" и что украинская идентичность и государство, независимое от РФ, либо в настоящее время не существуют, либо не заслуживают того, чтобы существовать в будущем", – напомнил ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что последние заявления Путина свидетельствуют, что он боится переговоров и хочет во что бы то ни стало затянуть войну. По его мнению, российский диктатор стремится сделать войну нескончаемой.

