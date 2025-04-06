Как весьма справедливо отмечает один из отечественных врагов народа, вопрос у нас фактически стоит так: то ли отдать мордору 20% Украины, которые сейчас и так у него, а остальное, то есть 80%, поставить в ВАССАЛЬНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ от Штатов, то ли потерять вскоре все 100%, отдав их мордору (который - добавляю я от себя - готов хоть сейчас с США щедро поделиться).

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Мне разве что не очень понятно, что такое ВАССАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ от страны, стать частью которой нагло мечтают у нас уже так громко и так много (в отличие, например, от желания идти на фронт), что этот гулкий шёпот невозможно не услышать, а не желают этого только собственно US, ведь они хотят лишь тех, кто не хочет их.

И если уж Украине каким-то чудесным чудом светит стать частью плана Трампа, то не стоит путать его с планом Маршалла, ибо они немного противоположны друг другу, и рассказывать что-то очень интересное насчёт то хочу, а то не хочу, воюя при этом без добровольного военного потенциала против того, у кого потенциал не столько добровольный, сколько неограниченный, и кому вонючая северная корея помогает больше, чем нам весь очень цивилизованный Запад.

Америка под украинской землёй является большей гарантией украинской безопасности, чем, извините за откровенность, прославленное пугало НАТО вместе с полусотней двусторонних соглашений об обеспечении безопасности и ещё знаменитым Будапештским облюбаловом в придачу.