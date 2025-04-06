Петр Капица: нобелевский лауреат, не оставивший ни цента от своей премии Советскому Союзу

В истории Нобелевской премии – во всяком случае, пока – очень мало украинцев, и один из них – физик, инженер и инноватор Петр Леонидович Капица. Его мировая научная карьера оборвалась на самом пике, и с тех пор он жил и работал за пресловутым железным занавесом, но смог избежать ареста и репрессий: власти, несмотря на то что Капица находился в сложных отношениях с ее верхушкой в лице Сталина и Берии, не посмели тронуть известного во всем мире ученого. Петр Леонидович сумел отомстить своим обидчикам: по словам его сына Сергея, которого старшее поколение помнит как ведущего телепрограммы "Очевидное – невероятное", он положил денежный эквивалент Нобелевской премии на счет в одном из шведских банков. Советская власть, забиравшая все зарубежные премии в казну, не получила от нее ни цента.

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Потомок аристократических фамилий

Петр Леонидович Капица родился 26 июня (8 июля) 1894 года в военно-морской крепости Кронштадт в украинско-молдавской семье: его мать происходила из волынского дворянского рода Стебницких, а отец – из молдавской шляхты Капиц-Милевских. Отец был военным инженером, а мать – дочерью известного топографа Иеронима Стебницкого. В детстве будущий ученый звезд с неба не хватал: из гимназии, в которую он поступил в 1905 году, его отчислили за неуспеваемость, пришлось пойти в учебное заведение рангом ниже – в реальное училище. Окончив его, Капица стал студентом электромеханического факультета Петербургского политехнического института. Способности к техническим наукам проявились у Петра очень ярко, благодаря чему на него обратил внимание академик Абрам Федорович Иоффе, который взял юношу – как одного из лучших учеников – на работу в свою лабораторию.

Первая мировая война

Летом 1914 года Капица отправился в Шотландию – он решил потратить каникулы на изучение английского языка. Там его застала Первая мировая война – из-за начавшихся военных действий домой он смог вернуться только в ноябре. Через год Петр ушел добровольцем на фронт, где служил водителем санитарного автомобиля – вывозил раненых в тыл. После окончания войны Капица вернулся на учебу в институт. Зимой 1920 года умерла от испанки почти вся семья Петра Леонидовича – его первая жена, двое детей и отец, выжить удалось только ему и его матери. Единственное, что в то время держало Капицу на плаву, – это работа. Сотрудником недавно открытого рентгенологического и радиологического, затем физико-технического института он, по приглашению Иоффе, стал еще до защиты диплома, здесь же опубликовал свои первые научные работы.

Командировка в Англию и дружба с "Крокодилом"

Иоффе довольно быстро понял, что его ученику тесно в рамках советский научной школы – ему необходимо было продолжить образование в авторитетном учебном заведении за рубежом. Правда, сделать это с первого раза не удалось, но в 1921 году благодаря вмешательству Максима Горького, к которому обратился за помощью Иоффе, Капицу откомандировали в Англию – в Кавендишскую лабораторию, которой руководил Эрнест Резерфорд. Несмотря на выдающийся талант и редкостную работоспособность, Петр не сразу смог найти с ним общий язык, но постепенно они не только сблизились, но и стали настоящими друзьями (говорят, что именно Капица дал Резерфорду его знаменитое прозвище – "Крокодил"). Ему ученый с мировым именем доверял самые важные и серьезные эксперименты. В то время Капица занимался темой сверхсильных магнитных полей, а его диссертация, которую он защитил в 1922 году в Кембридже, называлась "Прохождение альфа-частиц через вещество и методы получения магнитных полей".

"Он снабжает научными данными наших врагов"

Известность Капицы как выдающегося ученого росла в мире год от года. В 1925 году он стал заместителем руководителя Кавендишской лаборатории, в 1929-м был избран действительным членом Лондонского королевского общества, а в 1933-м получил под свое начало лабораторию, построенную специально для него. В это время Петр Леонидович часто бывал в Советском Союзе – навещал родных и друзей, но, даже будучи избранным в Российскую – а затем Советскую – академию наук, неизменно возвращался в Лондон, что очень не нравилось советскому руководству. После нескольких случаев невозвращения советских ученых из зарубежных командировок – например, Владимира Ипатьева и Алексея Чичибабина – в Советском Союзе не могли позволить себе потерять и Капицу, поэтому о его научных достижениях и приездах на родину Сталину докладывали лично. Больше всего советского вождя раздражал тот факт, что ученый не отказывал в консультациях представителям зарубежных стран. "Он снабжает научными данными наших врагов", – злился Сталин. Было решено задержать Петра Леонидовича на родине во время его очередного приезда в Советский Союз на основании закона о невозвращенцах, что и произошло в 1934 году. Виза Капицы была аннулирована, его жена вернулась в Лондон, где ее ждали дети, одна, а Петр Леонидович переехал к своей матери.

Три письма с просьбой об отставке

Во время Второй мировой войны Институт физических проблем (ИФП), в котором работал Капица, бы эвакуирован в Казань. Главной темой научной работы Петра Леонидовича в то время была созданная им криогенная кислородная установка – кислород был в большом количестве необходим для производства взрывчатки. Деятельность вылилась в создание Института кислородного машиностроения – ВНИИКИМАШ, а сам Капица получил звание Героя социалистического труда. В то же время Петр Леонидович вошел в состав руководимого Лаврентием Берией советского атомного проекта – он занимался технологией разделения изотопов урана. К сожалению, это не мешало Сталину проявлять недовольство Капицей – он говорил, что ученый не выкладывается в работе на все сто процентов и не оправдывает возлагаемых на него надежд. Капица, в свою очередь, был очень недоволен методами руководства Берии, о чем часто и открыто говорил. В конце 1945 года он написал Сталину три письма с просьбой об отставке и только на третье получил положительный ответ. Берия предлагал Сталину арестовать Капицу, но тот запретил трогать ученого.

Научная работа в режиме домашнего ареста

В августе 1946 года Петра Леонидовича, который после ухода из атомного проекта вернулся к работе над кислородной тематикой, сняли с должности директора ИФП. Несмотря на то что он, по сути, находился под домашним арестом на своей даче в Николиной Горе и постоянную слежку Берии, научной детальности он не оставил, продолжая заниматься интересующими его проектами. Руководитель советской Академии наук Сергей Вавилов помог достать минимальный комплект лабораторного оборудования, который был необходим для работы, и установить его на даче Капицы. Вернуться к прежнему образу жизни и нормальной работе Петр Леонидович смог только после смерти Сталина и ареста Берии. В то время Капица вел активную научную и преподавательскую деятельность, читая лекции и проводя семинары в крупнейших технических вузах. В 1965 году – после 30-летнего перерыва – Петр Леонидович смог выехать за границу: в Дании он получил золотую медаль Нильса Бора, а еще через три года побывал в США. В 1978 году ученому была присуждена Нобелевская премия "За фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур". В полагающейся лауреату в таких случаях нобелевской речи он, вопреки традициям, говорил не о работе, за которую был награжден, а о своих новых интересах, назвав свое выступление "Плазма и управляемая термоядерная реакция".

Научную деятельность Капица не прекращал до самой смерти. 22 марта 1984 года ему стало плохо, и его на скорой помощи увезли в больницу. Спустя 17 дней, 8 апреля, он скончался, не приходя в сознание. Петр Леонидович Капица и его жена Анна Алексеевна, с которой ученый прожил 57 (!) лет, похоронены на Новодевичьем кладбище. В честь нобелевского лауреата назван астероид.