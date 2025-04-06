Моя формула революций следующая: революция предполагает следующий набор факторов:

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- лидер;

- идея (идеология), захватывающая большие массы;

- структуры;

- время;

- деньги;

- международная поддержка;

- структуры во власти, которые готовы дать слабину.

Идеальная революция- совпадение всех факторов. Выпадение одного и более из них понижает вероятность победы оппозиции.

У Турции, насколько я понимаю, есть две существенные проблемы: международная поддержка и слабые звенья во власти. Оба фактора критические. Что касается международных, то оппозиция сегодня не имеет вообще на кого опереться в мире. А силовики пока безоговорочно выполняют указания властей. Итак, есть пять факторов против двух.

К примеру в Беларуси в 2020 году Лукашенко был обречен победить, потому что оппозиция не имели ни лидера, ни структур (и эта идея "Уходы" без лидера, который заменит Лукашенко не работает. А в 2014 революция достоинства победила, потому что сработали все семь факторов.