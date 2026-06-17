В России армия больше, но Украина довольно хорошо держится, – Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно признал, что на поле боя "Украина справляется довольно хорошо". Правда, по его мнению, украинцы успешно дают отпор российским захватчикам только благодаря качественному американскому оружию.

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Как бы то ни было, украинский лидер Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны "найти общий язык" и сесть за стол переговоров. Так глава Белого дома ответил на вопросы журналистов в последний день саммита G7.

Что сказал Трамп

На вопрос журналистов о войне в Украине Трамп ответил буквально, что у украинцев "все хорошо".

"Украина справляется довольно хорошо. У России гораздо большая армия. Но Украина справляется довольно хорошо. Они держатся. У них же есть отличное оборудование, которое, не забывайте, наше", – ответил Трамп.

Переговоры с россиянами

По словам американского лидера, хотя Владимир Зеленский и Владимир Путин "ненавидят друг друга", они "должны найти общий язык". Сам он якобы уже провел "очень хороший разговор" с Путиным и "очень, очень хороший разговор" с Владимиром Зеленским.

"У меня состоялись очень хорошие беседы и с Зеленским, и с Путиным, и мы хотели бы увидеть завершение этого. Я завершил восемь войн и, честно говоря, думал, что эта будет одной из самых легких. Но они ненавидят друг друга, и это значительно усложняет ситуацию. Им нужно поговорить, но они просто не знают, как это сделать. Они просто не знают, как им договориться между собой. Но мы работаем", – сказал он.

Помощь Украине

Также Трамп неожиданно добавил, что "рассмотрит" возможность разрешить Украине производить ракеты для ПВО Patriot американского производства, о чем она ранее просила. Ранее он отрицал такую возможность.

В заключение Трамп сказал по поводу войны в Украине, что, по его убеждению,"уже в ближайшее время что-то произойдет".

Ранее глава Белого дома заявил, что США могут возобновить санкции против российской нефти уже в ближайшее время. Однако точная дата возобновления ограничений пока неизвестна.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам первого дня переговоров на саммите G7 во Франции риторика европейских политиков неожиданно изменилась с тревожной на оптимистичную. Вопреки опасениям, Дональд Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, но в обмен на это американский лидер требует от европейцев конкретной помощи в стабилизации ситуации вокруг Ирана.

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