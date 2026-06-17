"Я рассматриваю этот вопрос": Трамп не исключил поставку Украине американских ракет и введение новых санкций против РФ

В Соединенных Штатах Америки "рассмотрят вопрос" о выдаче Украине лицензии на производство американских ракет. В то же время Вашингтон будет рассматривать вопрос о введении новых антироссийских санкций, однако решение будет зависеть от мировых цен на нефть.

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Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома подтвердил, что Вашингтон получал подобное обращение из Киева.

Что сказал Трамп

На вопрос журналистов о том, разрешил бы он производство американских ракет в Украине, Трамп ответил, что об этом подумает.

"Они (украинцы – Ред.) разрешили бы, они хотели бы иметь возможность это делать, и мы рассмотрим этот вопрос. Они спрашивали об это", – сказал Трамп в кулуарах саммита G7 во французском Эвиане.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что в США рассматривают вопрос о введении новых санкций против России, однако решение будет зависеть от динамики мировых цен на нефть. По его словам, Белый дом внимательно следит за тем, насколько быстро снижается стоимость нефти.

"Мы рассматриваем этот вопрос. Мы следим за тем, насколько сильно падает цена на нефть. Она действительно резко снижается. Сейчас она, насколько я понимаю, составляет 74–75 долларов. То есть она падает. Скоро она будет на уровне, который был четыре месяца назад. Это довольно удивительно. И в дополнение к этому у нас будет Иран без ядерного оружия, и я могу сказать, что премьер-министр тоже очень сильно поддерживает это", – сказал он.

Что происходило на саммите G7

На саммите G7 канцлер Германии Фридрих Мерц выразил оптимизм после беседы с президентом США Дональдом Трампом. Последний заявил, что Россия должна прекратить войну против Украины.

Также Мерц и Трамп обсуждали санкции против России; по итогам беседы у немецкого канцлера появилась надежда, что США будут прилагать больше усилий для восстановления мира на континенте – бок о бок с Европой.

Сам глава Белого дома заявил, что США могут возобновить санкции против российской нефти уже в ближайшее время. Однако точная дата возобновления ограничений пока неизвестна.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам первого дня переговоров на саммите G7 во Франции риторика европейских политиков неожиданно изменилась с тревожной на оптимистичную. Вопреки опасениям, Дональд Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, но в обмен на это американский лидер требует от европейцев конкретной помощи в стабилизации ситуации вокруг Ирана.

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