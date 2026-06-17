Трамп предложил поддержку Украине в обмен на помощь Европы с Ираном – Politico

По результатам первого дня переговоров на саммите G7 во Франции риторика европейских политиков неожиданно сменилась с тревоги на оптимизм. Вопреки опасениям, президент США Дональд Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию.

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Однако взамен американский лидер требует от европейцев конкретной помощи в стабилизации ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщает Politico.

Позиция Штатов по отношению к Украине

На полях саммита "Большой семерки" стало понятно, что Трамп готов сохранить жесткую позицию в поддержку Украины и возобновить санкции против российского нефтяного сектора. Однако американский президент готов отстаивать именно такой вектор, если Европа окажет Вашингтону поддержку для обеспечения безопасности в Ормузском проливе и фиксации соглашения с Ираном.

Недавний телефонный разговор Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также намеки Белого дома на то, что соглашение с Тегераном позволит США переключить внимание на мирное урегулирование в Украине, вызвали панику в Евросоюзе. Политики опасались, что Вашингтон будет принуждать Киев к уступкам ради скорейшего прекращения войны.

Однако личные встречи развеяли страх европейских политиков. Источники Politico среди дипломатов подтверждают, что Трамп удивил участников саммита, объявив о возобновлении санкций против нефтяного сектора РФ. Также американский президент подчеркнул, что именно Россия должна проявить готовность к заключению сделки.

Цена американской поддержки

Как и следовало ожидать от автора книги "Искусство сделки", шаги Трампа имеют свою цену. За закрытыми дверями президент США занял примирительную, но прагматичную позицию.

Источники в европейских дипломатических кругах утверждают, что Трампу необходима помощь Европы для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. В частности, США остро нуждаются в возможностях европейских стран для разминирования стратегически важного Ормузского пролива.

По словам высокопоставленных дипломатов, Трамп призвал коллег по G7 выразить поддержку его сделки с Ираном и направить корабли для скорейшего разминирования Ормузского пролива.

Лидеры "Большой семерки" дали понять, что готовы пойти навстречу Белому дому, но выдвигают свои условия. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что развертывание военных кораблей для разминирования возможно только в том случае, если об этом официально попросят не только США, но также Иран как непосредственная сторона соглашения.

Напомним, американская разведка сомневается в том, что Иран действительно готов пойти на реальные ядерные уступки в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть нацелены на получение односторонней выгоды.

Как сообщал OBOZ.UA, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в электронном виде. С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Подписание меморандума станет началом 60-дневных переговоров о завершении войны.

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