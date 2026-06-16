"Скоро мы это сделаем": Трамп пообещал возобновить нефтяные санкции против России

Соединенные Штаты Америки могут возобновить санкции против российской нефти уже в ближайшее время. Однако точная дата возобновления ограничений в данный момент неизвестна.

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Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Заявление главы Белого дома прозвучало во время его общения с журналистами на полях саммита G7 во французском Эвиане.

"Что ж, вскоре мы это сделаем, потому что сейчас нефть поставляется. Мы сняли санкции, потому что, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Поэтому вскоре, в какой-то момент, мы сможем это сделать", – отметил он.

Что предшествовало

12 марта США временно ослабили санкции против российской нефти и разрешили всем странам закупать уже загруженное сырье до 11 апреля. На сайте американского Министерства финансов опубликовали соответствующую лицензию.

Такое решение было принято с целью поддержания стабильности на мировых энергетических рынках и удержания низких цен на нефть. Глава Минфина США Скотт Бессент тогда назвал это узкоспециализированной краткосрочной мерой, поэтому значительной финансовой выгоды Москва не получит.

В Вашингтоне также прокомментировали это решение тем, что из-за войны против Ирана Ормузский пролив был заблокирован, что значительно осложнило ситуацию с поставками нефти из стран Ближнего Востока. Цены на "черное золото" стремительно выросли.

Отдельно отметим, что российский бюджет, в том числе и военные расходы, в значительной степени зависят от продажи нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, такое решение раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это будет способствовать укреплению позиций России, поскольку предоставит ей новый источник доходов для финансирования войны против Украины.

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