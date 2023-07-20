В РФ солгали, что вызвали 'на ковер' поверенного Британии: опубликовано заявление

Лондон опроверг заявления Москвы о том, что временный поверенный в делах Великобритании в России Том Додд был вызван "на ковер" в министерство иностранных дел РФ после того, как Соединенное Королевство расширило список санкций против российских граждан. На самом деле дипломат прибыл во внешнеполитическое ведомство на запланированную встречу.

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Об этом сообщило CNN. Это сообщение стало ответом на ложную информацию от федерального агентства РИА, которое выдало сенсацию, что якобы британского посла срочно вызвали в МИД и отчитали за поддержку "террористического киевского режима".

По данным РИА, Додд провел в министерстве более часа. Войдя в здание, Додд заявил журналистам: "Мы хотим мира в Украине и вывода российских войск из Украины".

"Это была абсолютно запланированная встреча, проведенная по нашей просьбе в рамках стандартной дипломатической практики", – рассказал представитель МИД по делам Содружества и развития Великобритании, вскрывая новую ложь федеральных российских СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания предоставила Украине на 184 тысячи артиллерийских снарядов больше, чем планировала год назад.

В результате министр британской обороны Бен Уоллес отметил, что Украине стоит больше внимания уделять благодарности за помощь Западу. Он рассказал, что в 2022 году лично ездил в Киев, чтобы получить список оружия, необходимого украинской армии.

На пресс-конференции после саммита НАТО Владимир Зеленский прокомментировал эти слова. Он напомнил, что украинцы всегда были благодарны гражданам Соединенного Королевства и благодаря этому между странами есть тесные связи, хотя готов благодарить Уоллеса таким образом, как это больше понравится министру.

"Пусть напишет мне, как нужно поблагодарить, чтобы мы были полностью благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", – сказал гарант.