В Раде приняли переименование ряда городов, но некоторые исключили из списка: что известно

281 депутат Верховной Рады Украины 19 сентября проголосовал за новое Постановление об изменении названий в более чем 300 населенных пунктах. Это касается русифицированных топонимов либо тех, которые содержат российские и советские нарративы.

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Об этом сообщили в Telegram нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко. В обновленном варианте документа нет таких населенных пунктов: Южное, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск.

Дело в том, что они должны быть переименованы отдельными постановлениями. Для каждого будет предложено несколько вариантов новых названий.

Переименование, согласно уже проголосованному документу, затронет населенные пункты и районы Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

Нардеп Владимир Вятрович заявил, что новые названия получат четыре района, 10 городов, 56 поселков, 261 село.

Поменяют названия, посвященные московским деятелям: Пушкино, Мичурина, Максима Горького, Кутузовка, Суворово, Некрасово и т.д.

Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайское, Первомайск, Першотравенск, Маевка и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее (18 сентября) нардепы не смоли проголосовать за вышеуказанный законопроект № 1118. Голосов было только 208 из необходимых 226.

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