Разгорелись дискуссии: в Раде провалили голосование за дерусификацию сотен населенных пунктов. Что будет дальше

Депутаты Верховной Рады в среду, 18 сентября, провалили голосование за постановление о дерусификации названий 333 населенных пунктов Украины. "За" проголосовали только 208 парламентариев из необходимых 226.

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После неудачного голосования недовольные нардепы заблокировали трибуну с требованием повторно вынести постановление в сессионный зал. Они скандировали "Позор". Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, относительно принятия законопроекта № 11188 в парламенте продолжаются дискуссии.

Сам он поддержал голосование.

"Но что хочу сказать: не понимаю, почему мы в некоторых случаях деимпериализацию проводим таким образом, что российское убираем, а появляется немецкое (это о переименовании Южного в Порт-Аненталь). Давайте уже будем делать украинизацию. Своему учиться. Иногда чужого и чуждаться. Потому как-то не то", – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

В то же время, народный депутат Роман Лозинский заявил, что украинский парламент "провалил исторический шанс выбросить с карты Украины все то, что было навязано Москвой на протяжении веков порабощения".

По словам Лозинского, неформальное объединение в Раде "депутаты московского патриархата" "всеми правдами и неправдами накрутили коллег", из-за чего и не хватило голосов под переименование 333 населенных пунктов.

"Это тотальный позор для Украины. Это реванш. Обязательно опубликую список всех, кто был против/воздержался или трусливо не голосовал за это постановление или притворился мертвым", – написал нардеп в Facebook.

Лозинский также обнародовал детали голосования. В частности, 75 парламентариев "не голосовали", пять "воздержались" и трое были "против".

Больше всего тех, кто "не голосовал" среди фракции "Слуги народа" – 40, а также депутатской "Платформы за жизнь и мир" – 15, где объединились выходцы из "ОПЗЖ" после запрета этой партии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Харьковской области решили изменить 36 топонимических названий в Липецкой и Мерефянской громадах. В ОВА заявили, что жители громад и представители Украинского института национальной памяти озвучили свои предложения по названиям и депутаты приняли их во внимание.

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