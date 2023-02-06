В Раде поддержали признание ЧВК 'Вагнер' международной преступной организацией

Депутаты Верховной Рады признали российскую частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией. Соответствующее постановление поддержали 333 народных избранника.

Видео дня

Также в украинском парламенте 336 голосами признали российские частные военные компании террористическими организациями. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк от "Голоса".

Российским частным военным компаниям было посвящено сразу два постановления ВРУ, которые рассматривались на пленарном заседании 6 февраля. Одна из них предполагает признание российских ЧВК террористическими организациями, вторая – посвящена конкретно ЧВК"Вагнер", которую создал российский олигарх с криминальным прошлым Евгений Пригожин и которая активно воюет против Украины еще с 2014 года. Авторами проекта постановления стали сразу 70 нардепов

Оба постановления парламентарии поддержали конституционным большинством голосов.

"Рада одобрила постановление 8397 о признании частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией. ЗА – 333 голоса. Также поддержали постановление 3735 о признании российских частных военных компаний террористическими организациями. ЗА –336", – написал Железняк.

Напомним, еще 26 января США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией. Также были введены санкции против ряда компаний и лиц, связанных с частной армией Пригожина. В обосновании решения Минфином США отмечено, что наемники-"вагнеровцы" "постоянно занимаются серьезной преступной деятельностью" в разных уголках мира, где РФ участвует в конфликтах.

Также в Госдепе США подчеркнули, что Штаты будут препятствовать деятельности этой ЧВК везде и всеми доступными способами.

В ответ "повар Путина" Пригожин направил на имя координатора по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джона Кирби наглое письмо с издевательским вопросом: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?".

Через несколько дней стало известно, что правительство Канады также может принять подобное решение в отношении ЧВК "Вагнер". Постановление о признании этой частной армии РФ террористической организацией официально поддержала нижняя палата канадского парламента.