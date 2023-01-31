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В Раде предлагают признать ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

Дарья Дурова
Новости политики
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Группа народных депутатов разработала законопроект, чтобы признать ЧВК 'Вагнер' международной преступной организацией

В Верховной Раде Украины зарегистрирован документ, предлагающий признать российскую частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией. Наша страна еще не сделала этот шаг на официальном уровне.

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В парламенте проект постановления № 8397 получили 30 января. Сейчас (по состоянию на 14:00 вторника, 31 января) его статус – "передан на рассмотрение руководству". Информация указана на сайте ВР Украины.

Авторами инициативы выступили почти 70 народных избранников. Текст документа пока не обнародован.

В Раде предлагают признать ЧВК ''Вагнер'' международной преступной организацией

Напомним, что 26 января США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против ряда компаний и лиц, связанных с частной военной компанией. В минфине Соединенных Штатов заявили, что члены "Вагнера" "постоянно занимаются серьезной преступной деятельностью".

В Госдепе США сообщали: американское правительство будет пытаться всеми доступными способами препятствовать деятельности "Вагнера" не только в Украине, но и в других государствах.

30 января нижняя палата парламента Канады призвала правительство страны признать "Вагнер" террористической организацией.

Как писал OBOZREVATEL:

– ЧВК "повара" Путина Евгения Пригожина за последний год значительно расширила свою работу в Центрально-Африканской Республике. Ее прибыль от добычи полезных ископаемых в ЦАР достигла примерно 1 млрд долларов, сообщили в Politico. Эти деньги, вероятно, пойдут на приобретение оружия и истребителей для наемников "Вагнера".

– В России ЧВК "Вагнер" зарегистрирована как юридическое лицо. Основной ее деятельностью указано "консультирование по вопросам управления".

– Одновременно с этим в РФ наемничество в частные военные компании запрещено на законодательном уровне и предусматривает уголовное наказание.

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