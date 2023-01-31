В Раде предлагают признать ЧВК ''Вагнер'' международной преступной организацией

В Верховной Раде Украины зарегистрирован документ, предлагающий признать российскую частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией. Наша страна еще не сделала этот шаг на официальном уровне.

Видео дня

В парламенте проект постановления № 8397 получили 30 января. Сейчас (по состоянию на 14:00 вторника, 31 января) его статус – "передан на рассмотрение руководству". Информация указана на сайте ВР Украины.

Авторами инициативы выступили почти 70 народных избранников. Текст документа пока не обнародован.

Напомним, что 26 января США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против ряда компаний и лиц, связанных с частной военной компанией. В минфине Соединенных Штатов заявили, что члены "Вагнера" "постоянно занимаются серьезной преступной деятельностью".

В Госдепе США сообщали: американское правительство будет пытаться всеми доступными способами препятствовать деятельности "Вагнера" не только в Украине, но и в других государствах.

30 января нижняя палата парламента Канады призвала правительство страны признать "Вагнер" террористической организацией.

Как писал OBOZREVATEL:

– ЧВК "повара" Путина Евгения Пригожина за последний год значительно расширила свою работу в Центрально-Африканской Республике. Ее прибыль от добычи полезных ископаемых в ЦАР достигла примерно 1 млрд долларов, сообщили в Politico. Эти деньги, вероятно, пойдут на приобретение оружия и истребителей для наемников "Вагнера".

– В России ЧВК "Вагнер" зарегистрирована как юридическое лицо. Основной ее деятельностью указано "консультирование по вопросам управления".

– Одновременно с этим в РФ наемничество в частные военные компании запрещено на законодательном уровне и предусматривает уголовное наказание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!