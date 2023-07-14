В Раде поддержали перенос празднования Рождества на 25 декабря и изменили даты еще ряда праздников: все подробности

Рождество Христово в Украине отныне будут праздновать 25 декабря. Соответствующее решение 14 июля поддержали депутаты Верховной рады 241 голосом.

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"Против" высказались только 2 народных избранника. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Кроме того, перенесены также даты празднования ряда других праздников:

– Дня Украинской Государственности – с 28 июля на 15 июля,

– Дня защитников и защитниц Украины – с 14 октября на 1 октября.

"Ну что, будем праздновать 25 декабря (Рождество. – ред.). Мы постепенно к этому шли последние годы и теперь окончательно решение принято. На самом деле, правильное решение", – прокомментировал Гончаренко.

Он уточнил, что все нововведения начнут действовать с 1 сентября. То есть День Украинской Государственности отпразднуют еще 28 июля в этом году. В следующем – 15 июля. А уже День защитников и защитниц – 1 октября.

Напомним, официально утвердить в Украине новые даты празднования Рождества, Дня Украинской Государственности и Дня защитников и защитниц Украины в июне предложил президент Украины Владимир Зеленский. Он подал в Верховную Раду два важных законопроекта, одним из которых предложил изменить даты празднований, а другим – официально закрепить в нашем государстве статус английского языка как одного из языков международного общения и определить, как он будет применяться в работе органов государственной власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2023 года Православная церковь Украины приняла эпохальное решение – уже с 1 сентября 2023 года она перейдет на новый юлианский календарь. Это означает, что все церковные праздники с непереходными, зафиксированными датами сместятся почти на две недели назад.

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