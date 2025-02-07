Вообще провести выборы во время войны может любая страна, и официально оформленное народное волеизъявление является проявлением "здоровой демократии". Однако именно в Украине провести выборы сейчас невозможно, потому что это противоречит Конституции страны.

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Об этом заявил в эфире американского вещателя Newsmax спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Он также отметил, что Украина должна быть готова провести выборы даже во время войны.

"Я думаю, сейчас украинцы не могут проводить выборы, потому что, как указано в их конституции, они не могут проводить их до прекращения военных действий", – в частности, сказал он. Келлог добавил, что не проведенные весной прошлого года выборы не означают, что "Зеленский должен уйти" с должности.

Интересно, что других препятствий, кроме Конституции, бывший военный США не увидел. Он отдельно сказал, что выборы проходят в "каждом демократическом государстве", и даже в США "тоже когда-то проводили выборы во время войны".

В США действительно проводили выборы во время гражданской войны 1861-65 года, во время обеих мировых войн и во время своих военных кампаний в других странах. Однако американцы никогда не проводили выборы в условиях оккупации части своей территории.

"Признаком здоровой демократии есть способность, готовность проводить выборы даже во время войны", – считает господин Келлог.

Спецпосланец Трампа добавил, что американский президент "знает о разрушениях, о смерти, и хочет покончить с этой войной" в Украине.

"Я думаю, что он абсолютно прав. И честно говоря, единственный в мире парень, который может сделать и довести до конца – это Дональд Дж. Трамп", – считает он.

Господин Келлог и ранее уже говорил, что США хотят, чтобы Украина провела выборы до конца года. Речь идет как о президентских, так и о парламентских выборах. Однако для этого необходимо достичь перемирия с Россией в течение нескольких месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его легитимность подтверждена результатами выборов, на которых за него проголосовало 73% граждан. Однако, несмотря на желание провести выборы, они невозможны из-за условий войны, а также технических и юридических трудностей.

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