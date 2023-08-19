В Раде хотят законодательно закрепить недопустимость прекращения войны путем территориальных уступок: что известно

В Верховную Раду подали проект постановления №9626 о заявлении Верховной Рады Украины о приоритетных направлениях государственной политики Украины в сфере деоккупации, реинтеграции и восстановления Автономной Республики Крым и Севастополя. Документ предлагает законодательно закрепить недопустимость прекращения войны путем территориальных уступок.

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Проект постановления №9626 зарегистрирован на сайте Парламента в пятницу, 18 августа. Авторами документа выступила группа народных депутатов из разных фракций во главе с главой ВРУ Русланом Стефанчуком.

Народные избранные, в частности, предлагают определить, что восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, включая деоккупацию Крыма и Севастополя, а также обеспечение государственного суверенитета Украины является ключевым условием завершения войны, развязанной Россией против Украины. При этом нардепы акцентируют внимание на недопустимости любых территориальных уступок для прекращения войны.

Также в заявлении отмечается, что все регулярные и иррегулярные вооруженные формирования государства-агрессора должны быть полностью выведены со всей территории Украины. Речь идет, среди прочего, о пребывании Черноморского флота РФ на территории Крымского полуострова, что невозможно ввиду необходимости обеспечения безопасности.

Кроме того, граждане РФ, незаконно переместившиеся на территорию Крыма в течение периода временной оккупации, будут выдворены с территории Украины. Решение по этому поводу будет приниматься индивидуально.

В то же время, введенное Россией автоматическое или принудительное обретение гражданами Украины, проживающих на временно оккупированной территории, гражданство РФ, не признается Украиной и оценивается как акт принуждения, совершенный в нарушение международного гуманитарного права.

Также, согласно документу, граждане Украины, участвовавшие в деятельности оккупационных администраций или сотрудничавшие с оккупационными структурами, но не совершавшие тяжких, особо тяжких преступлений и уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, могут быть освобождены от уголовной ответственности при условии добровольного уведомления о совершенных действиях, а также активного содействия раскрытию уголовных правонарушений, совершенных оккупационными администрациями и структурами.

Напомним, в России в будущем может произойти смена власти, считает начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Она будет продемонстрирована "более или менее легальным путем", предполагает он. В то же время генерал-майор верит, что контрнаступление Сил обороны добьется определенных успехов, а в конечном счете наша страна вернется к законным границам 1991 года.

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