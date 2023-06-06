Підрив росіянами Каховської ГЕС - це принципово новий етап російської агресії. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції: "звільнення України", "боротьба з нацистами", "ураження виключно військових об’єктів" та решти маячні, суто пропагандистських та брехливих тез.

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Росія ввійшла в етап повного відкидання будь-яких солов’їно-симоньянівських "фігових листків" і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, вбивства українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення.

У передчутті неминучості зникнення росії і путіна з історії фальшиві маски більше не потрібні.

P.S.Коротко про результати засідання Засідання РНБО - ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав.