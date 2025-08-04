В Польше заговорили о возвращении визового режима с Украиной и другими государствами: что не так с заявлением

В Польше неофициально сотрудники полиции и других служб хотели бы возвращения безвизового режима со многими странами, в том числе и с Украиной. Бесконтрольная масштабная иммиграция из постсоветских стран несет риски усиления влияния РФ.

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Об этом заявил вице-спикер Сейма, один из лидеров ультраправой коалиции "Конфедерация" Кшиштоф Босак. На своей странице в X он написал, что власти игнорируют просьбы силовиков о восстановлении безвизового режима и контроле иммиграции, тогда как прокуратура Сопота расследует дело об угрозах жизни, задержав 36-летнего гражданина Украины Игоря Г.

Детали

Босак обвинил правящий политический картель в том, что он не обеспечивает достаточных инструментов для контроля масштабной иммиграции из стран бывшего СССР, которая, по его словам, несет риски усиления влияния России.

"Неофициально полицейские и спецслужбы хотели бы возвращения безвизового режима со многими странами, включая Украину, но политики из картеля PiS-PO-PSL-Left, время от времени с участием PL2050, игнорируют их голоса по таким вопросам и не обеспечивают достаточных средств или инструментов для контроля массовой, мультикультурной иммиграции из постсоветского пространства, который является естественным, русскоязычным охотничьим угодьем для военных и гражданских служб РФ", – написал он.

Гражданина Украины обвинили в диверсиях в Сопоте

Босак обратил внимание на недавнее расследование в деле гражданина Украины.

Так, полиция Сопота задержала некого Игоря Г., которого обвиняют в планировании атаки на объекты инфраструктуры в июле.

Мужчину задержали 21 июля. Его подозревают, в частности, во взломе глубокого колодца в Сопоте, расположенного на территории Труймястского ландшафтного парка.

Прокурор Мариуш Душиньский из Гданьской окружной прокуратуры сообщил, что 36-летнему украинцу предъявлены обвинения в совершении трех преступлений:

– разрушение элементов водопроводной сети в Сопоте, таких как силовое и контрольное оборудование для подключения к водопроводной сети и глубинным скважинам;

– повреждение пяти электрощитов, обеспечивающих распределение электроэнергии на территории Семейных садовых участков в Сопоте;

– изъятие с целью незаконного присвоения удостоверения личности потерпевшего.

Подозреваемый частично признал себя виновным.

"Он пояснил, что повредил кабель электропитания распределительного щитка водоразборной станции, и признался в уничтожении трех распределительных щитков на территории семейных садовых участков", – заявил Душиньский.

Суд взял под стражу украинца сроком на три месяца. Одновременно с этим Санэпидстанция провела анализы воды из Сопотского водопровода и установила, что вода безопасна для употребления.

За нападение на объекты инфраструктуры в Польше грозит от шести месяцев до восьми лет тюрьмы, за уничтожение имущества – от трех месяцев до пяти лет тюрьмы, использование чужого документа – штраф, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

Прокуратура сообщила, что разрушение водопроводной инфраструктуры произошло 15 июля. По данным газеты Rzeczpospolita, обвиняемый, вероятно, прорвался на другой водоем неделей ранее, но его спугнул прохожий.

Делом занимается Агентство внутренней безопасности, которое не в первый раз расследует диверсии, совершаемые гражданами Украины в Польше.

Реакция Украины

На заявление Кшиштофа Босака отреагировали в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко в официальном Telegram-канале написал, что информация о якобы намерении Польши прекратить безвизовый режим с Украиной не соответствует действительности.

"Речь идет о личном мнении одного из польских политиков, который не влияет на принятие подобных решений", – указал он.

Коваленко добавил, что режим между Украиной и Польшей действует на основе общеевропейского решения: он был введен всеми странами ЕС, которые входят в Шенгенскую зону.

Формально для отмены или ограничения безвиза нужно решение на уровне Европейского Союза, пояснил руководитель ЦПД.

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