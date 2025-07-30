ЕС осенью введет новую систему контроля на границах: как будет работать и что изменится

С 12 октября в ЕС (Европейский Союз) начнет действовать система EES (система въезда/выезда), которая заменит штампы в паспорте цифровым сбором биометрических данных при пересечении границы. Она будет работать автоматически и охватит 29 стран, значительно упрощая контроль и повышая безопасность.

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Об этом сообщила Европейская комиссия. EES – высокотехнологичная платформа для цифровой регистрации пересечений границы гражданами стран, не входящих в ЕС .

Система полностью изменит способ фиксации въезда и выезда в пределах Европы, заменяя привычное штампование паспортов автоматизированным сбором биометрических данных. EES будет охватывать 29 стран ЕС и Шенгенской зоны. При первом въезде в ЕС путешественникам нужно будет сдать отпечатки пальцев или сделать фото лица.

Данные будут храниться в системе в течение трех лет. Дальнейшие поездки будут регистрироваться автоматически без дополнительных действий со стороны путешественника – достаточно будет отсканировать паспорт в терминале самообслуживания.

Основная цель EES – усилить контроль за внешними границами ЕС, бороться с нелегальной миграцией, выявлять лиц, превысивших сроки пребывания, и повысить безопасность граждан Евросоюза. Кроме того, система поможет избежать человеческих ошибок, обеспечит точный учет поездок и ускорит прохождение границы благодаря автоматизации проверок.

Процедура сдачи биометрических данных будет занимать до 40 секунд, но только во время первого въезда. Следующие пересечения будут значительно быстрее. Пассажиры в автомобилях, автобусах и самолетах будут проходить проверку в автоматизированных терминалах, которые уже устанавливаются в европейских портах и аэропортах.

Каждое государство-член ЕС постепенно интегрирует EES в свою национальную иммиграционную систему в течение шести месяцев с момента запуска. Это позволит пограничникам, туристическому бизнесу и путешественникам адаптироваться к новым процедурам без стресса. В то же время система гарантирует высокий уровень защиты персональных данных – вся информация надежно шифруется и хранится в соответствии с требованиями европейского законодательства. С 2026 года также начнет действовать система ETIAS, которая предусматривает предварительное онлайн-получение разрешения на поездку в ЕС для граждан стран с безвизовым режимом.

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