На кону — 9 истребителей МиГ-29: что требует Польша в обмен на самолеты для Украины

Польша рассматривает возможность передачи Украине до девяти истребителей МиГ-29. Однако в обмен на это она рассчитывает получить технологии беспилотных систем.

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Соответствующую позицию озвучил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Подробнее о польских условиях рассказывает "Милитарный ".

По словам польской стороны, речь идет об обмене истребителей на средства противодействия дронам или другие технологии беспилотных систем. Инициатива касается до девяти самолетов, о чем впервые заявили в декабре прошлого года.

Тогда президент Польши Кароль Навроцкий заявлял о готовности передать МиГ-29 в обмен на соответствующие технологии. Он отмечал, что такая договоренность не противоречит политике Варшавы и может быть реализована после урегулирования формальных вопросов.

Украинская сторона тогда подчеркивала важность этих самолетов, поскольку украинские пилоты уже имеют опыт работы с МиГ-29.

В начале 2026 года заместитель министра обороны Польши Павел Залевский подтвердил обсуждение передачи технологий в обмен на самолеты. Вероятно, речь идет о дронах-перехватчиках или других антидроновых системах.

МиГ-29, находящиеся на вооружении Польши, прошли модернизацию для приведения в соответствие со стандартами НАТО. Модернизация включала изменения в авионике, навигационных системах, средствах индикации и радиосвязи, в частности установку лазерной инерционной навигации и многофункциональных дисплеев. Несмотря на модернизацию, эти изменения не оказали кардинального влияния на базовые характеристики истребителей.

Если Украина получит эти самолеты, она сможет усилить как ПВО против дронов и ракет, так и ударные возможности авиации. Украинские МиГ-29 уже применяли высокоточные авиабомбы для поражения российских позиций.

Напомним, Польша официально приняла на вооружение первые три истребителя F-35 Lightning II из партии, которую страна закупила у США. Торжественная церемония состоялась 12 июня на 32-й тактической авиабазе в Ласке. Таким образом , Польша стала первым государством на восточном фланге НАТО, получившим истребители этого типа.

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