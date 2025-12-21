Франция в воскресенье, 21 декабря, приветствовала российское заявление о готовности главы Кремля Владимира Путина к переговорам с президентом Эммануэлем Макроном. Когда состоится разговор лидеров стран, не уточняется.

Об этом сообщил французский телеканал BFM TV. Событие произошло после саммита в пятницу, на котором ЕС договорился выделить кредит в размере 90 миллиардов евро для поддержки Украины.

Что известно

На встрече Макрон заявил, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским лидером, что поддержала Москва.

"Мы приветствуем то, что Кремль дал публичное согласие на такой подход. В ближайшие дни мы сообщим о лучшем способе действий", – отмечает пресс-служба Елисейского дворца.

В то же время офис президента Франции отмечает, что диалог с Москвой будет происходить "в условиях полной прозрачности" с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. Целью диалога между Москвой и Парижем остается достижение "прочного и длительного мира" для украинцев.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон заявил, что Франция требует для Украины надежных гарантий безопасности накануне дискуссий по территориальным вопросам в пользу Москвы. В частности, речь идет о требованиях США полностью отдать России Донецкую область, чтобы положить конец войне.

Как сообщает OBOZ.UA, французский президент утверждает, что не говорил о риске предательства Украины со стороны Вашингтона и не предостерегал об этом Владимира Зеленского. По мнению Макрона, никакого недоверия между Европой и США якобы нет.

