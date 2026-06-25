В отношении Урсулы фон дер Ляйен начали расследование из-за чата с Зеленским и европейскими лидерами: в чём причина

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре громкого скандала из-за закрытого группового чата в одном из мессенджеров. В нём с ней общались президент Украины Владимир Зеленский и несколько ведущих лидеров европейских стран.

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Об этом сообщает газета Berliner Zeitung. Мотив расследования заключается в том, что предметом проверки стали не сами разговоры, а право общественности узнать, должны ли они быть доступны вообще.

Скандал с Урсулой фон дер Ляйен

Как сообщается, кроме неё и украинского президента, в группе также присутствовали немецкий канцлер Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и экс-премьер Великобритании Кир Стармер.

Предполагается, что там политики могли обсуждать поддержку Украины, совместную координацию позиций европейских чиновников и взаимодействие с президентом США Дональдом Трампом. Однако официально содержание этих разговоров никто не подтверждал.

По данным издания, ключевым моментом стало не появление самого чата, а реакция самой Еврокомиссии. Когда нидерландские журналисты-расследователи направили запрос в Брюссель о доступе к переписке, там просто отказались его предоставить, жестко аргументируя это тем, что "его обнародование может нанести вред международным отношениям Европейского Союза и его государств-членов".

На это обратила внимание омбудсмен ЕС Тереза Анжинью, которая возбудила официальное разбирательство. Содержание переписки она изучать не будет, поскольку задача стоит иначе: могут ли подобные сообщения считаться официальными документами и имеет ли общество право получить к ним доступ?

Фон дер Ляйен фигурирует не только там

Как отмечают немецкие журналисты, подобный конфликт вокруг частной переписки – не первый. Ранее имя Урсулы фон дер Ляйен фигурировало в деле "Пфайцергейт", когда разгорелись споры из-за SMS-переписки между политиком и руководством Pfizer во время переговоров о закупке вакцин против коронавируса.

Теперь же, как говорится в материале, ситуация повторяется в политическом контексте на фоне войны в Украине и вызовов в сфере безопасности для Европы, поскольку именно на вопросы о расследовании Брюссель будет вынужден отвечать.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина и Молдова с открытием первого кластера "Основы" совместно начали официальные переговоры о вступлении в Евросоюз. Далее страны будут двигаться по отдельности — динамика евроинтеграционного процесса будет зависеть от того, когда государства-кандидаты выполнят критерии ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, еще ранее она заявляла, что Европейский Союз предлагает запретить въезд на свою территорию всем гражданам России, принимавшим участие в войне против Украины. Инициатива включена в 21-й пакет антироссийских санкций.

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