В ОП назвали бои за Бахмут прелюдией к контрнаступлению ВСУ

Украинские войска перехватили инициативу в боях за Бахмут Донецкой области, однако это не значит, что город будет целиком освобожден от захватчиков уже в ближайшие дни. Роль этого направления куда более широкая, чем просто военный трофей, скорей, битву на нем можно считать своего рода прелюдией перед масштабным контрнаступлением.

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Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию BILD. Политик заметил, что продолжительные бахмутские сражения существенно снижают боеспособность российской армии.

"В более широком смысле Бахмут — это прелюдия к контрнаступлению. Это дверь, которая открывает Украине возможность начать успешную операцию", – указал он.

Подоляк добавил в беседе с западными журналистами, что международное сообщество должно развеять представление о контрнаступлении, как о каком-то срочном событии. На самом деле это совокупность многочисленных процессов, которые уже начались и постепенно продолжаются.

"Контрнаступление — это серия действий, происходящих в течение определённого периода времени. В результате, я думаю, мы увидим катастрофические события, которые постигнут российскую армию. Она будет вынуждена очень быстро покинуть оккупированные территории", – заключил Подоляк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны продолжают контратаки в районе Бахмута. По разным данным, за прошедшие три дня нашим войскам удалось освободить в общей сложности от 16,85 до 17,3 квадратных километров.

При этом президент Зеленский предупредил, что Путину придется искать выход, когда украинские войска дойдут до временно оккупированного Крыма. А, по его словам, этого момента ждать осталось недолго.

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