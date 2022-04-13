В ООН запустили процедуру автоматического созыва Генассамблеи при каждом применении права вето

В Организации Объединенных Наций (ООН) запустили инициативу, которая направлена на то, чтобы автоматически собирать Генеральную Ассамблею при каждом применении права вето. Решение поддержали почти сорок государств, среди которых США и Украина.

Об этом сообщил постоянный представитель нашего государства при ООН Сергей Кислица во вторник, 12 апреля, в Facebook. По его словам, принятие резолюции может состояться уже в апреле 2022 года.

Постпред отметил, что главной целью такой процедуры является повысить роль Генассамблеи и усилить механизм подотчетности между органами организации в соответствии с ее уставом.

Автоматический созыв Генассамблеи при применении вето будет осуществляться не дольше, чем за десять дней. На заседании будут проводить дебаты относительно ситуации, в которой применили право вето.

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Дипломат добавил, что первой среди стран, применивших право вето в Совбезе был Советский Союз. Это произошло в 1957 году.

"С тех пор СССР и Россия, захватившая способом, не предусмотренным Уставом ООН, место Советского Союза, являются абсолютным чемпионом по количеству вето. Вместе с тем, Великобритания не применяет право вето уже более 30 лет", – написал Кислица.

Как сообщал OBOZREVATEL, Генеральная ассамблея ООН поддержала решение исключить Россию из Совета ООН по правам человека. Соответствующую резолюцию поддержали 93 страны.