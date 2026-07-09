В ОБСЕ заявили о недопустимости незаконных санкций против Порошенко, – Герасимов

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла декларацию, в которой, так же как и в резолюции Европейского парламента, четко указала украинским властям на недопустимость применения незаконных санкций в отношении лидера оппозиции Петра Порошенко.

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Об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность", вице-президент комитета ПА ОБСЕ Артур Герасимов в Facebook.

"Завершилась 33-я летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Её главный результат – принятие Гаагской декларации. Документ, в котором из 216 основных пунктов более 60 посвящены Украине. Речь идет и о признании преступлений России против украинского народа, нашего государства и культуры", – отметил он.

"Партнеры зафиксировали роль Украины как ключевого защитника восточного фланга всего демократического мира. Это безусловная победа всей нашей делегации, представлявшей Украину на этом мероприятии, и доказательство того, что российская агрессия против Украины остается в центре внимания всех цивилизованных стран мира", – подчеркнул он.

"Однако, помимо поддержки в войне против агрессора, Гаагская декларация ОБСЕ (как и недавняя резолюция Европейского парламента) содержит критически важный сигнал для действующего политического руководства Украины. Международные партнеры прямо подчеркивают: устойчивость Украины и наша победа зависят не только от оружия, но и от силы наших собственных демократических институтов, парламентского плюрализма, верховенства права и независимости антикоррупционных органов", – отметил сопредседатель "ЕС".

"Переводя с дипломатического языка на человеческий – это прямое свидетельство того, что Запад ждет от команды Зеленского реальных реформ, борьбы с коррупцией и укрепления демократии, а не её свертывания. Наши союзники стремятся видеть Украину европейским государством, а не копией "маленького российского режима" с монополией на власть, уничтожением оппозиции, давлением на СМИ или введением безосновательных незаконных санкций в отношении лидера оппозиции", – пояснил Герасимов.

"От выполнения этих требований зависит наше будущее членство в Европейском Союзе", – подчеркнул он.