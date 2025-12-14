В обновленном мирном плане Украина отвергла отказ от Донбасса и НАТО – NYT

Украина ответила на мирный план Соединенных Штатов Америки, направив в Вашингтон собственную обновленную версию. В ней Киев требует юридических гарантий защиты от будущей российской агрессии и подчеркивает, что Украина сохранит контроль над территориями, которые она контролирует сейчас.

Об этом пишет The New York Times. Издание ссылается на описания плана европейскими лидерами и дипломатами, а также на свидетельства чиновников, которые видели его или были о нем проинформированы.

20-пунктный план Украины по прекращению боевых действий является частью попытки Киева противостоять требованиям Трампа. Он хотел, чтобы Украина обеспечила мир, отказавшись от большей территории, чем та, которую сейчас контролирует РФ. Украинские и европейские лидеры заявляют, что это унизит Киев и одновременно вознаградит Россию за ее агрессию.

Однако этот украинский план вряд ли будет принят Россией, отмечает NYT.

Что предусматривает план Украины

Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинское предложение состоит из трех документов, включая один, излагающий планы восстановления частей страны, которые были разрушены, и другой, который обязывает США и европейские страны оказать помощь Украине в случае повторного нападения.

"По словам пяти нынешних и бывших западных чиновников, знакомых с планом, предложение исключает части первоначального плана Трампа, которые нарушали красные линии Украины. Все они высказались на условиях анонимности, чтобы иметь возможность более свободно говорить о деликатных дипломатических вопросах", – сказано в статье.

В частности, говорят источники, в предложении говорится о том, что Украина должна сохранить контроль над территориями на востоке страны, которые, согласно плану Трампа, она должна была отдать.

Киев также отверг требование США об отказе Украины от права вступить в НАТО, чтобы по крайней мере сохранить принцип политики открытых дверей Альянса.

"Оба изменения, вероятно, будут неприемлемыми для России, которая хочет контролировать большую часть украинской территории и помешать Украине вступить в НАТО, а также предполагается, что Трамп наложит вето на членство Украины, если она подаст заявку", – пишет NYT.

Продолжается дипломатическая работа

Предложения, направленные в Вашингтон для рассмотрения в среду вечером, были результатом интенсивной дипломатической деятельности Зеленского в последние дни, включая встречи в Лондоне, Брюсселе и Риме, а также по крайней мере один разговор между европейскими лидерами и Трампом.

Ожидается, что переговоры продолжатся на встрече европейских лидеров в Берлине в понедельник.

Зеленский также заявил в четверг, что он сказал американским переговорщикам, что гарантии безопасности, изложенные в предложении, следует подать в Конгресс Соединенных Штатов, чтобы сделать их юридически обязательными.

"Документ о гарантиях безопасности, над которым мы работаем, в конце концов будет передан в Конгресс. Нам нужны эффективные гарантии безопасности", – сказал он журналистам.

Глава государства также подчеркивал, что, согласно Конституции Украины, любые уступки по территории должны быть вынесены на голосование украинских избирателей. Последние опросы показали, что большинство населения не поддерживает идею отказа от территории ради мира.

Как сообщал OBOZ.UA, американские чиновники утверждают, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основании статьи 5 НАТО. Более того, эти гарантии одобрят в Конгрессе, и они будут иметь обязательную юридическую силу.

