В НАТО готовят сокращенную декларацию саммита, где могут не упомянуть Украину: СМИ раскрыли подробности

На саммите НАТО, который состоится в июне в Гааге, планируют принять крайне сокращенную итоговую декларацию. По предварительной информации, в ней могут не упомянуть Украину - что станет беспрецедентным шагом на фоне полномасштабной войны.

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Об этом пишет "Радио Свобода". По данным журналистов, коммюнике будет ограничено лишь несколькими абзацами.

Это резко контрастирует с прошлыми саммитами - декларация Вашингтонского саммита 2024 года состояла из 40 абзацев, а коммюнике саммита в Вильнюсе предыдущего года растянулось на целых 90, охватывая широкий спектр вопросов.

Причиной такого "урезания" источники называют попытку избежать разногласий среди союзников и сделать текст приемлемым для президента США Дональда Трампа, известного своим скепсисом к НАТО и к идее украинского членства в Альянсе.

По этой же причине, по словам одного из европейских чиновников, НАТО может вообще не упоминать Украину в итоговом документе. Такой подход, по мнению дипломатов, позволит избежать споров относительно формулировок и не повторить ситуацию, как в Вашингтоне, где Альянс с трудом пришел к согласию о поддержке Киева на "необратимом пути в НАТО".

Это также ставит под вопрос участие президента Владимира Зеленского в саммите. Хотя большинство союзников ожидают его приезда, официального подтверждения визита еще не было. Кроме того, не планируется отдельная встреча Совета Украина - НАТО, как это было в 2023 и 2024 годах. Сейчас Альянс снова сосредотачивается преимущественно на внутренних вопросах.

Стоит отметить, ранее глава министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит НАТО, который состоится в Гааге. Проведение мероприятия запланировано на 24-25 июня.

22 мая премьер Нидерландов Дик Схооф заявил, что страна очень хотела бы видеть президента Украины на саммите НАТО в Гааге. Тогда он заявил, что окончательного решения по этому поводу нет, поскольку программа мероприятия еще не согласована.

Напомним, что ранее российские пропагандисты, а также некоторые западные СМИ писали, что США якобы выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге. В министерстве иностранных дел Нидерландов ответили, что решение о приглашении президента Украины на неформальный саммит НАТО в Гааге будет принимать не Вашингтон, а Марк Рютте.

Рютте тогда заявил, что сейчас нет никаких объявлений относительно приглашенных на саммит Альянса в Гааге, кроме участия в нем 32 стран-членов. По его словам, встреча будет сосредоточена на производстве оборонной промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, в США также отреагировали на такие сообщения. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне не выступали против приглашения Зеленского и не знают, откуда распространяется ложная информация.

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