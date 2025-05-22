'Мы очень хотим, но': премьер Нидерландов сказал, пригласят ли Зеленского на саммит НАТО в Гааге

Премьер Нидерландов Дик Схооф заявил, что страна очень хотела бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня. Однако, по его словам, программа мероприятия еще не согласована.

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Об этом глава нидерландского правительства сказал на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического Альянса Марком Рютте в Брюсселе, передает Укринформ. Чиновники призвали "немного подождать" с ответом на вопрос, будет ли Зеленский приглашен на саммит блока.

Схооф сказал, что вместе с генеральным секретарем НАТО они "очень хотели бы пригласить Зеленского". В то же время Рютте пояснил, что программа саммита еще не окончательная.

"Как только мы обнародуем программу – вы обо всем узнаете", – заверил руководитель Альянса.

По словам Рютте, среди ключевых тем предстоящего саммита – вопрос повышения обязательных военных расходов стран НАТО с нынешних 2% ВВП (этого уровня пока достигли 23 из 32 членов Альянса) до примерно 5%.

Напомним, что ранее российские пропагандисты, а также некоторые западные СМИ писали, что США якобы выступают против приглашения Зеленского на саммит НАТО в Гааге. В Министерстве иностранных дел Нидерландов ответили, что решение о приглашении президента Украины на неформальный саммит НАТО в Гааге будет принимать не Вашингтон, а Марк Рютте.

Сам генсек блока сказал, что сейчас нет никаких объявлений относительно приглашенных на саммит Альянса в Гааге, кроме участия в нем 32 стран-членов. По его словам, встреча будет сосредоточена на производстве оборонной промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, в США также отреагировали на такие сообщения. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне не выступали против приглашения Зеленского и не знают, откуда распространяется ложная информация.

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