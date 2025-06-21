'В НАТО больше нет смысла': министр обороны Италии призвал пересмотреть формат безопасности в мире

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто призвал мир к переосмыслению существующего формата безопасности, в первую очередь формата Североатлантического Альянса. По его словам, за последние 30 лет в мире произошло изменение баланса сил, и Атлантический регион потерял центральное место в мировой политике.

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Об этом правительственный чиновник Италии говорил, выступая в университете Падуи. Гвидо Крозетто подчеркнул, что "НАТО больше нет смысла существовать в таком виде".

"Я повторяю это вот уже два последних года: когда-то США и Европа были центром. А теперь есть все остальное, с чем нужно налаживать отношения. Если блок НАТО был образован для обеспечения мира и взаимной обороны, либо он станет организацией, которая берет на себя эту задачу, общаясь с Глобальным Югом, либо он становится чем-то глубоко иным. Иначе мы не достигнем цели", – пояснил глава итальянского Минобороны.

Гвидо Крозетто не сказал прямо, что НАТО должно вмешиваться в любые конфликты в регионе, но намекнул на это, акцентировав внимание на том, что речь идет о "безопасности в рамках правил, которые действуют для всех".

Также итальянский министр скептически оценил роль ООН и Европы в современном мире. По словам Гвидо Крозетто, подавляющее большинство политиков "говорит так, будто мы живем 30 лет назад, но все изменилось", и "время Европы прошло".

"Мир изменился. ООН сейчас имеет такое же значение в мире, как и Европа, то есть никакого. Вес ООН сейчас меньше, чем вес любой отдельной нации – меньше, чем у Китая, меньше, чем у Индии, даже меньше, чем у Израиля", – сказал он.

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