Экс-директор ЦРУ назвал страну, на которую следующей может напасть Путин

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, попытается напасть на страну НАТО, если добьется успеха в войне против Украины. Тогда в наибольшей опасности окажется Литва: агрессор может вторгнуться в это балтийское государство, чтобы проверить решимость Запада или в качестве прелюдии к более широкому наступлению.

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Такое мнение высказал бывший генерал армии США и директор ЦРУ в 2011-2012 годах Дэвид Петреус, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. Его слова цитирует Daily Mail.

Отмечается, что он раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот неоднократно давал Путину второй шанс, и нацелился на предшественника Джо Байдена за неспособность адекватно вооружить украинские силы.

Кроме того, Петреус, в свое время возглавлявший десятки тысяч американских, британских и других военнослужащих в ходе операций в Ираке и Афганистане, призвал Великобританию выйти из международных соглашений, запрещающих использование кассетных боеприпасов на поле боя. Он сказал, что это оружие может оказаться существенным сдерживающим фактором для российской агрессии.

По его словам, было уже как минимум три случая, когда американский лидер угрожал, что через две недели "придется применить другой подход". Он напомнил, как США также "слишком долго тянули" с принятием отдельных решений, например о танках M1 Abrams и многоцелевых истребителях F-16.

"Больше МиГов в Европе, которые мы могли бы украинцам предоставить, не было. Слепой в темную ночь мог бы увидеть, что это должен был быть F-16… То же самое с системами залпового огня, улучшенными обычными боеприпасами и снятием ограничений на их использование. Это было очень бесполезно для украинцев. Каждый раз им приходилось просить и ждать, а затем мы говорили "нет", а затем "может быть", и в конце концов они получали это", – напомнил Петреус.

Экс-директор ЦРУ подчеркнул, что США и Европа должны были сделать очень много для Украины и вместе с ней: чтобы ее армия смогла изменить динамику на поле боя и показать России, что ей не добиться дополнительных успехов на фронте.

"Целью России было свержение президента Владимира Зеленского, чтобы установить марионеточного лидера и контролировать всю Украину. Как только это будет сделано, вы увидите, как они сосредоточатся на одном из государств Балтии. Литва занимала видное место в его речах, и нам следовало бы прислушаться к нему гораздо больше", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Литве отметили, что одно лишь осуждение не остановит российскую агрессию, нацеленную против Украины. Поэтому Европе не стоит ждать лидерства США, а нужно действовать самостоятельно.

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