УкраїнськаУКР
русскийРУС

Экс-директор ЦРУ назвал страну, на которую следующей может напасть Путин

Марина Лисничук
Новости политики
2 минуты
207
Экс-директор ЦРУ назвал страну, на которую следующей может напасть Путин

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, попытается напасть на страну НАТО, если добьется успеха в войне против Украины. Тогда в наибольшей опасности окажется Литва: агрессор может вторгнуться в это балтийское государство, чтобы проверить решимость Запада или в качестве прелюдии к более широкому наступлению.

Видео дня

Такое мнение высказал бывший генерал армии США и директор ЦРУ в 2011-2012 годах Дэвид Петреус, выступая в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне. Его слова цитирует Daily Mail.

Отмечается, что он раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что тот неоднократно давал Путину второй шанс, и нацелился на предшественника Джо Байдена за неспособность адекватно вооружить украинские силы.

Кроме того, Петреус, в свое время возглавлявший десятки тысяч американских, британских и других военнослужащих в ходе операций в Ираке и Афганистане, призвал Великобританию выйти из международных соглашений, запрещающих использование кассетных боеприпасов на поле боя. Он сказал, что это оружие может оказаться существенным сдерживающим фактором для российской агрессии.

Карта России и НАТО

По его словам, было уже как минимум три случая, когда американский лидер угрожал, что через две недели "придется применить другой подход". Он напомнил, как США также "слишком долго тянули" с принятием отдельных решений, например о танках M1 Abrams и многоцелевых истребителях F-16.

"Больше МиГов в Европе, которые мы могли бы украинцам предоставить, не было. Слепой в темную ночь мог бы увидеть, что это должен был быть F-16… То же самое с системами залпового огня, улучшенными обычными боеприпасами и снятием ограничений на их использование. Это было очень бесполезно для украинцев. Каждый раз им приходилось просить и ждать, а затем мы говорили "нет", а затем "может быть", и в конце концов они получали это", – напомнил Петреус.

Экс-директор ЦРУ подчеркнул, что США и Европа должны были сделать очень много для Украины и вместе с ней: чтобы ее армия смогла изменить динамику на поле боя и показать России, что ей не добиться дополнительных успехов на фронте.

"Целью России было свержение президента Владимира Зеленского, чтобы установить марионеточного лидера и контролировать всю Украину. Как только это будет сделано, вы увидите, как они сосредоточатся на одном из государств Балтии. Литва занимала видное место в его речах, и нам следовало бы прислушаться к нему гораздо больше", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Литве отметили, что одно лишь осуждение не остановит российскую агрессию, нацеленную против Украины. Поэтому Европе не стоит ждать лидерства США, а нужно действовать самостоятельно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!