В Кремле изводят себя ожиданием большого контрнаступления ВСУ в первых числах мая, но забывают, что есть ещё две сакральные даты: 27 июля форум Расея – Африка и 15 августа – саммит БРИКС в ЮАР. Обе эти даты сейчас гораздо сакральней и важнее для Кремля, чем тот рукодельный культ, который он с 2014 г. сооружает вокруг 9 мая.

Видео дня

Важность их обусловлена ордером МУС на арест путина и политикой, которую Москва запустила в ноябре 2019 г. на первом форуме Расея – Африка. Второй такой форум Москва хотела провести летом 2022 г., но провал блицкрига её войск в Украине сделал невозможным это. Для Кремля крайне важно провести такой форум в Свято-Ленинграде с 27 по 29 июля, поскольку третья попытка собрать Африку в РФ у него уже вряд ли будет. Если форум не состоится или будет малопредставительным, то под вопросом окажется и поездка путина в ЮАР, власти которой в раздумье – арестовывать его или нет. Офис её президента Сирила Рамофоса заявил, что приглашение путину отправил и констатировал, что в ЮАР пока ещё никого из глав иностранных государств не арестовывали. Но это не стопроцентная гарантия, что для путина в ЮАР не сделают исключения.

Насколько в Кремле все в напряжении можно судить не только по частоте поездок лаврова в Африку, но и по тому дивному тексту на английском языке, который разместил 8 апреля в Твиттере коллектив авторов, работающий под вывеской "Дм. Медведев", и который Илон Маск отказался удалить, чтобы гнусность Москвы всем была видна. "Медведев" объявил, что поскольку Украина не нужна США, Европе, Латинской Америке, Африке и Азии, а нужна только Расеи, то должна исчезнуть. То есть, стать частью Расеи. Он допустил, что Украина может стать ещё частью Антарктиды, а не только Расеи, чтобы показать широту кругозора, но не упомянул Австралию. У "Медведева" Австралия уже исчезла. Гитлер, если бы прочёл текст "Медведева", вскрикнул бы: "Что, так тоже можно было?!". Украина у Гитлера уже исчезала с карты, теперь исчезает у "Медведева".

Такие центральные издания РФ, как например, РБК перевели этот текст "Медведева" на российский язык, чтобы его могли прочесть не только африканцы, но и россиянцы в рамках программы очищения языка от латинизмов. В ноябре 2022 г. после освобождения Херсона Твиттер "Медведева" резко перевели с российского на английский язык. Вероятно, Медведев готовится к исчезновению Расеи. Последняя публикация на российском языке в его Твиттере – видеозапись 1 декабря ответа Медведева в Пекине на приветствие Си Цзиньпина. Вероятно, Медведеву в Пекине сказали, пора тебе, братец, переходить на английский, так как китайский не осилишь. Он и перешёл, и теперь РБК приходится делать обратный перевод, чтобы читали его не только в Южной Африке.

Текст "Медведева" за 8 апреля – это нервный срыв всей кремлёвской рати, а не лично его. Именно срыв, так как стилистика текста дикая и не идёт ни в какое сравнение со статьями по истории Украины, которые осенью 2021 г. публиковали за подписью Медведева. Если так продолжится, то путин скоро заговорит матюками, а лавров перейдёт на "феню" в ООН.

Это такой же нервный срыв, как и ров длинной в 70 км, который оккупационная армия РФ рыла с сентября до 18 октябрь 2022 г. на Запорожье от Мелитополя в направлении Бердянска к селу Мариновка. Рыла, когда войска РФ были в Херсоне и до их ухода оставался месяц. От Мелитополя до линии фронта – 75 км, от Мариновки – 80 км. Генштаб РФ прошлой осенью явно ждал наступление ВСУ на Мелитополь и готовился устроить здесь последнюю линию обороны перед Крымом. В Кремле опасались, что фронт может придвинутся к Мелитополю и тогда группировка рашистов на правобережье Херсонщины окажется в котле и капитулирует. Это и стало причиной её вывода к 11 ноября.

В военном аспекте этот ров малополезен. В него лишь удобно закапывать тела, чтобы не заморачиваться их вывозом в РФ. Так сказать, гигантская братская могила для российской армии, непроизвольно вырытая осенью Суровикиным из-за опасения наступления ВСУ.

Теперь Кремль опасается, что успешное контрнаступление ВСУ на юге не только лишит его "коридора" в Крым, но и обрушит все его грандиозные планы на Африку, запущенные осенью 2019 г.

Африка ценна для Москвы по трём причинам.

Во-первых, государства Африки имеют около 25% голосов в ООН. Так что, есть смысл за них побороться. Коррупция, беспринципность африканских вождей и другие факторы весьма облегчаю это. Вдобавок, при желании и умении число государств в Африке можно увеличить с 54 в 2-3 раза. Умение у Москвы есть, но с желанием она ещё не определилась. Процедура принятия новых государств в ООН небыстрая, но из массового распада государств в Африке можно извлечь крупный пропагандистский эффект. В этом вторая причина интереса к ней Москвы.

Вторую причину можно назвать идеологической или экзистенциональной. Москва из-за провала блицкрига в Украине с весны 2022 г. стала всё настойчивей твердить о мировой войне глобального Юга с Западом. В марте подняла тему расизма в Украине, ссылаясь на то, что африканцев в Киеве не пускали в эвакуационные поезда впереди белых женщин и детей. Но скромно молчала о русских бомбах, убивавших без учёта цвета кожи и национальности. С осени она заговорила о веках рабства, которым африканцев якобы подвергали европейцы и призвала за это уничтожить США и Европу.

Провал блицкрига привёл к тому, что в Москве решили, чтобы захватить Украину надо сначала захватить Африку, иначе не устроить мировую войну даже на словах. Нелогично, живя на севере рядом с Европой, призывать юг уничтожить её и запад. Надо, чтобы такие призывы исходили от самого "глобального Юга", а для этого надо захватить часть Африки, а лучше всю. Для этого в Африку с 2019 г. и направляли "Вагнер", политтехнологов, попов из РПЦ, журналистов "Раши тудей" и других агентов российского империализма.

Технологий захвата Африки много. Самая наглядная и удобная – это флаг РФ. Если кто-то в Африке хочет отнять у соседа шахту или корову, то это удобно делать под флагом Расеи и рассказывать, что борешься с Западом, НАТО и сатанистами. Под флагом Расеи можно всё, почему некоторые им и замахали. В Буркина-Фасо в 2022 г. было два военных переворота и оба под расейским флагом. Москва мало рассчитывает на мобилизацию африканцев и приезд их на войну с Украиной как главной страной НАТО и Запада. Москву вполне устроит, чтобы в Африке об этом говорили, как сын президента Уганды, или одобряли в ООН нападение РФ на Украину, как власти Эритреи и Мали. Если в Африке ещё будут и маленькие войны, то совсем замечательно – их можно назвать глобальной войной Юга с Западом, даже если на деле это два племени делят шахту и коров. Поэтому увеличение числа государств в Африке в целом на руку Москве, но конфликтует с экономическим интересом к ней.

Третья, экономическая причина интереса Москвы к континенту имеет не только очевидное финансовое объяснение, но и прямое отношение к той мировой войне, которую Москва хочет запустить. В её аспекте для Москвы было бы выгодно прекратить поступление нефти, газа и минерального сырья из Африки на мировой рынок, прежде всего в Европу, и таким способом принудить ту к сдаче Украины, а затем и к собственной капитуляции.

Определённые успехи у Москвы по подчинению себе Африки есть и делегации глав Мали, Эритреи, ЦАР, Буркина-Фасо и Чада на форум в Свято-Ленинград приедут, разумеется, если погода не будет уж совсем военной, как назвал её Эммануэль Макрон. Но метеосводки из США в виде масштабной утечки информации, похожей на Викиликс-2, указывают, Макрон прав, погода не только весной, но и летом будет предельно военной. По сути, в Нью-Йорке "утекло" предупреждение Москве в стиле киевского князя Святослава "Иду на вас". Из-за этой "утечки" и произошёл нервный срыв в Кремле в виде записи в Твиттера от "Медведева".

Лукашенко через два дня 10 апреля попросил на камеру в кабинете у Шойгу, чтобы тот дал зуб и поклялся, что армия РФ будет защищать его и БССР до последнего патрона. Картина, достойная кисти художника, – Лукашенко просит Шойгу не бросать его и защитить от всех врагов. Если бы на Шойгу одели каску и доспехи, и он стоял бы, а не сидел в кресле, и перед ним на коленях стоял Лукашенко, то это выглядело бы более эпично и убедительно. Такую картину можно было бы выставить на аукционе и получить за неё хорошие деньги. Вместо этого получилась серятина, поскольку армия РФ и так бродит по Беларуси который год как у себя дома, а сейф у Лукашенко забит такими расписками от Кремля. Шойгу, хлебающий чай и утешающий Лукашенко словами: "Я тебя не брошу, потому что ты хороший", выглядит как ещё один постановочный ответ Кремля самому себе на вопрос, что делать, если в Беларусь заглянет леди Революция или девочка Натка, от которой лавров полтора года назад требовал собрать манатки и убраться в 1997 год.

После репортажа "Бравый Шойгу утешает блудного Лукашенко" возникает ощущение, что в Москве ждут не только контрнаступления ВСУ, но ещё и чего-то в Беларуси. Самое время для армии РФ начинать и там копать рвы и расставлять бетонные пирамидки. Можно изучить ещё вариант с высадкой десанта ВСУ на Кубани и там тоже копать рвы. Если Ленинградская область летом вернёт своё историческое имя Ингрия, то саммит Расея – Африка в ней точно не состоится. Не состоится он, также если ВСУ летом выйдут к Перекопу. Поэтому не стоит спешить в мае брать Москву в кольцо. Месть – холодное блюдо и есть его лучше кусочками.