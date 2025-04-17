В Минюсте заявили, что санкции против Порошенко ввели превентивно, – Геращенко

Санкции против Петра Порошенко были введены в превентивном порядке. Об этом говорится в документах, которые Министерство юстиции передало в суд.

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Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, находящаяся на заседании суда по незаконности введения санкций.

"Министерство юстиции предоставило документы в Кассационный административный суд Верховного суда по поводу санкций против Петра Порошенко. Так вот, там указано, что санкции носят превентивный характер, чтобы запретить Порошенко совершать действия, которые могут навредить нацинтересам", – написала Геращенко.

Документы были предоставлены для ознакомления Порошенко и его защиты.

Геращенко подчеркнула, что Порошенко лишили "всех прав не из-за каких-либо преступлений или нарушений, а превентивно".

"Если суд не отменит это решение об антиконституционных санкциях, Украина не может больше называться правовым государством. Потому что Зеленский и СНБО подменили собой правоохранительную систему, суды и прокуратуру. Украина не получит никакого открытия кластера "основы", и виновны в этом конкретные 5-6 менеджеров. Это не имеет ничего общего с правовым государством и евроинтеграцией. А представители Зеленского требуют рассмотрения дела в закрытом режиме, без прессы и посольств", – отметила народная депутат.

Как известно, 17 апреля в Верховном Суде началось заседание по иску Порошенко к президенту Украины Владимиру Зеленскому о незаконном применении санкций. На заседании присутствуют дипломаты, в частности, миссии Евросоюза, а также представители ряда посольств.