В Минобороны ответили, достаточно ли взносов в PURL для продолжения поставок Украине оружия из США

Объем взносов партнерских стран в программу PURL позволяет обеспечивать дальнейшие поставки Украине критически важного вооружения из Соединенных Штатов. В Министерстве обороны подтверждают, что помощь в рамках этой инициативы продолжает поступать без перебоев.

В то же время часть деталей по финансированию и номенклатуре поставок остается закрытой. Об этом украинским медиа сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве отметили, что текущий объем взносов в программу PURL является достаточным для продолжения поставок Украине критически важных видов вооружения американского производства. Поставки осуществляются в плановом режиме через соответствующие механизмы, в частности с привлечением структур НАТО.

PURL является специальным финансовым инструментом, в рамках которого страны-члены НАТО и государства-партнеры перечисляют средства для закупки американского оборонного оборудования.

Закупки осуществляются через соответствующие каналы Альянса, после чего техника передается Украине как часть военной помощи.

В Минобороны подчеркнули, что информация об объемах помощи, перечне стран-участниц, конкретной номенклатуре вооружения и условиях контрактов не разглашается. Это объясняется тем, что во время действия военного положения такие данные относятся к служебной информации и не подлежат публичному раскрытию.

Ранее Сибига сообщал, что Украине удалось разблокировать еще один источник финансирования. Благодаря новой помощи удастся обеспечить дополнительные поставки военной помощи в рамках PURL. Конкретные суммы и страны, которые будут давать деньги, тогда не были обнародованы.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Норвегия инвестировала около 300 миллионов евро в программу PURL. Программа предназначена для закупки у Соединенных Штатов Америки боекомплекта для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые есть на вооружении у Украины.

