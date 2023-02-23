В МИД Украины ответили на скандальные заявления Сийярто: мог бы оказать услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России

В Министерстве иностранных дел Украины призвали главу МИД Венгрии Петера Сийярто перестать подыгрывать стране-агрессору России. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что таким образом венгерский политик оказал бы большую услугу человечеству.

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По словам спикера МИД Олега Николенко, переговоры по Украине без самой Украины возможны только в мечтах отдельных венгерских политиков. Об этом он написал у себя в Facebook.

Николенко подчеркнул, что Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. При этом Николенко добавил, что венгерское правительство имело возможность помочь Украине и Европе достичь мира, но оно выбрало другую позицию.

"Если Петер Сийярто так действительно заботится о скорейшем завершении войны, у нас есть совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу. В Словакии отлично понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги могли бы дать несколько мудрых советов", – заявил Николенко.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для прекращения войны РФ против Украины лидеры государства-террориста РФ и США должны поговорить друг с другом. Дипломат фактически повторил кремлевский нарратив о том, что Россия якобы воюет с США, а не с Украиной.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто недавно приезжал в Минск. По его словам, в белоруской столице он "говорил о мире" в Украине. Дипломат заявил, что нужно спасать человеческие жизни, и это можно сделать только с миром.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз попал в скандал, заявив, что на западе его страна граничит с немецкоязычными, а на востоке – "с русскими". Об Украине, с которой на самом деле граничит Венгрия, он вообще не вспомнил.

К слову, ранее глава венгерского правительства сравнил Украину с Афганистаном и назвал ее "ничейной землей".

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