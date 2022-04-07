В МИД Украины ответили на скандальные заявления Орбана: перейти на правильную сторону истории никогда не поздно

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на отказ официального Будапешта осудить преступления российских оккупантов против мирных граждан нашего государства и заявление о том, что Венгрия будет производить расчеты за российский газ в рублях. Украинские дипломаты считают, что таким образом Будапешт помогает России и ее президенту Владимиру Путину воевать в Украине и поощряет РФ к новым зверствам.

Если Венгрия действительно хочет прекратить войну в Украине, пусть не Путина приглашает на переговоры, а к санкциям против агрессора присоединится. Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он напомнил, что переизбиравшаяся в венгерский парламент правящая партия предвыборную кампанию вела путем запугивания граждан Венгрии якобы существующей угрозой распространения войны в Россией на венгерскую территорию. После выборов официальный Будапешт продолжил фактически помогать Путину продолжать агрессию против Украины.

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"Нежелание руководства Венгрии признать неопровержимую ответственность РФ за зверства российской армии в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах означает сознательно укреплять чувство безнаказанности России и поощрять ее к новым зверствам против украинцев. К этой же категории относятся заявления венгерского руководства о готовности платить газ в рублях", - сказал Николенко.

Он напомнил, что расчеты за поставки газа в Европе в рублях нужны Путину для спасения российской экономики, получившей сокрушительный удар после введения международным сообществом мощных санкций из-за войны в Украине. Кремлю нужны деньги, чтобы продолжать войну и убивать украинцев и дальше.

"В этом контексте рассматриваем заявление о готовности оплачивать российский газ в рублях как недружественную позицию по отношению к нашему государству. Такие заявления также противоречат консолидированной позиции Европейского Союза, который принципиально отказался удовлетворять российские прихоти", - отметил спикер МИД Украины.

Он напомнил о тесных исторических, политических, экономических и культурных связях между Венгрией и Украиной, которые уходят в глубину веков. В Украине официально проживает около 150 тысяч этнических венгров. Однако все это не учитывает венгерская власть, которая своим потаканием российской агрессии вредит и украинскому, и венгерскому народам.

"На этом фоне циничными выглядят предложения провести в Будапеште мирные переговоры Украины и России. Если Венгрия действительно хочет помочь прекратить войну, вот как это можно сделать: прекратить разрушать единство в ЕС, поддерживать новые антироссийские санкции, предоставить Украине военную помощь, не создавать дополнительных источников для финансирования российской военной машины. Перейти на правильную сторону истории никогда не поздно", - сказал Николенко.

Ранее Орбан позвал Путина на встречу с Зеленским, Макроном и Шольцем в Будапешт. В Офисе президента Украины эти заявления назвали "медийным хайпом".