Венгрия пригрозила приостановить переговоры о вступлении Украины в ЕС: в чём причина

Венгрия заявила , что может автоматически приостановить переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Причиной могут стать нарушения или неполное выполнение Киевом договоренностей относительно прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

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Об этом перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге заявила министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан. Она сообщила, что после нескольких недель переговоров Киев и Будапешт договорились об обеспечении прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Речь идет о вопросах образования, государственного управления, использования национальной символики и культурных прав.

По словам министра, эта договоренность была включена в План действий "Украина-–-ЕС" в отношении национальных меньшинств. Она также стала частью первого переговорного кластера, касающегося фундаментальных прав, демократии и верховенства права.

Орбан отметила, что в соглашение включили так называемый совместный ориентир. Согласно этому механизму, если Украина не будет выполнять взятые на себя обязательства или будет выполнять их не в полном объеме, переговоры в рамках соответствующего кластера будут автоматически приостановлены.

"В соглашение также включен так называемый совместный ориентир (joint benchmark), что означает: если Украина не будет выполнять эту договоренность или будет выполнять ее не в полном объеме, процесс вступления в рамках этого кластера автоматически приостанавливается", — – заявила венгерская министр.

Напомним, ранее Украина и Венгрия подписали соглашение об образовательных, культурных, языковых и политических правах закарпатских венгров. Эту проблему не смогло решить правительство Виктора Орбана.

"Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах закарпатских венгров стало официальным. Украинская сторона приступила к реализации всех пунктов официального отчета и включила соглашение в План действий ЕС в отношении меньшинств. За несколько недель удалось раскрыть дело, которое правительство Орбана не смогло решить за десять лет", — – рассказал глава венгерского правительства Петер Мадьяр.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к открытию шести кластеров по вступлению в Европейский Союз. Он рассчитывает, что этим летом Киев сможет достичь большего в вопросах нашей европейской интеграции.

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