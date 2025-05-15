В Кремле ответили, готовится ли встреча Путина с Трампом

В Кремле прокомментировали слухи о возможном участии российского диктатора Владимира Путина в переговорах в Стамбуле и вероятной встрече с Дональдом Трампом. Как заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, ни поездки Путина в Турцию, ни переговоров с президентом США в ближайшее время не планируется.

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Об этом он сказал в четверг, 15 мая, сообщают росСМИ. "Никакой подготовки встречи Путина и Трампа на ближайшие дни не ведется, вопрос в предметном плане не обсуждался", – сообщил Песков.

Он добавил, что Путин уже определил позицию делегации РФ и поставил необходимые задачи. Поэтому на переговорах в Турции российского президента не будет – он лишь дистанционно курирует процесс.

"Путин поставил задачу и определил переговорную позицию делегации России в Стамбуле по итогам обсуждения всех профильных докладов накануне", – добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался о российской делегации, которую Кремль отправил в Турцию на переговоры с Украиной. По словам главы государства, нынешний состав представителей РФ похож на "бутафорский". Зеленский отметил, что наше государство представлено на переговорах на самом высоком уровне – Офис президента, МИД, военные и разведка.

В Турции 15 мая запланированы двусторонние российско-украинские переговоры, на которых стороны намерены обсудить пути возможного завершения конфликта. По предварительным данным, речь пойдет прежде всего о прекращении огня и возможности обмена пленными в формате "всех на всех".

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Турцию на потенциальные переговоры Украины и России 15 мая отправятся госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Белого дома. Американский президент Дональд Трамп ожидает, что это "может дать достаточно хорошие" результаты.

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