"Не было альтернативы": в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Лаврова о войне с Украиной и может ли Путин пойти на мирное соглашение

Кремлевские чиновники продолжают представлять Россию в состоянии прямой геополитической конфронтации с Западом, чтобы обеспечить внутреннюю поддержку войны против Украины и будущей агрессии против НАТО. Они утверждают, якобы у Москвы "не было другого выхода", как продолжать вторжение, а еще отрицают наличие в нем союзников.

Такие высказывания накануне прозвучали от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. На то, что за ними стоит, указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), оценивая, пойдет ли агрессор на мирное соглашение.

Что говорил путинский приспешник

На российском молодежном форуме 28 июля Лавров ложно уверял, что "Россия сражается в одиночку против всего Запада... впервые в истории" и что она "должна полагаться" только на себя. Он заявил, мол, у РФ "нет союзников на поле боя", в отличие от времен Первой и Второй мировых войн.

"Его утверждение о том, что Россия действует в одиночку в войне против Украины, игнорирует нынешнюю поддержку, которую она получает от Северной Кореи, Ирана и Китая", – отметили в ISW.

Там напомнили, что КНДР направила Москве баллистические ракеты, артиллерийские снаряды и северокорейских солдат для поддержки ее военных действий, также наблюдаются экономические и политические признаки растущего сближения между и странами. Иранские дроны-камикадзе "Шахед" сыграли ключевую роль в российских воздушных кампаниях против украинских городов на протяжении всей войны, а помощь Ирана позволила России стать самодостаточной в производстве типов "Шахедов", которые оккупанты все чаще используют и для ударов по линии фронта. Также РФ во многом зависит от КНР в плане поддержки продолжающихся схем уклонения от санкций, а китайские компании поставляют критически важные компоненты двойного назначения и микроэлектронику для российских военных технологий.

По мнению аналитиков, укрепление отношений между Россией, Ираном, Северной Кореей и Китаем представляет собой растущую угрозу безопасности Запада, и Москва активно стремится к созданию глобального антизападного альянса.

"Заявления Лаврова также подчеркивают усилия Кремля по внедрению неформальной государственной идеологии, которая увековечивает идею о том, что Запад находится в экзистенциальном конфликте с Россией, с целью обеспечения безоговорочной поддержки российского правительства", – оценивает ISW.

Что еще кроется в словах Лаврова

Также российский министр заявил, якобы у РФ "нет альтернативы" войне против Украины, поскольку ей "необходимо защитить русскоязычное население" соседней страны. Этот расклад российские официальные лица используют для оправдания своей агрессии уже больше десятилетия.

Лавров утверждал, что Россия должна настаивать на своем "законном" требовании: "не втягивать Украину в НАТО, не расширять альянс вообще" и признать оккупацию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

По словам аналитиков, такие заявления подтверждают приверженность Кремля своим военным целям в Украине перед российской общественностью, и в частности, перед российской молодежью.

"Кремль потратил значительное количество времени и энергии на формирование внутренней поддержки войны, а российские государственные и независимые опросы показывают, что большинство россиян поддерживают продолжение войны до тех пор, пока Россия не достигнет своих военных целей – "денацификации", демилитаризации и нейтралитета Украины", – напомнили в ISW.

Там отмечают, что приверженность российского общества достижению военных целей России, которую Кремль так упорно поддерживал, значительно осложнит для российского диктатора Путина возможность представить любое мирное соглашение, далеко не соответствующее заявленным им целям, как победу перед своей внутренней аудиторией.

"Путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки в своих военных целях, если только его не вынудят к этому значительные победы на украинском фронте, поскольку любое завершение войны путем переговоров, не обеспечивающее достижение всех целей Путина, поставит под сомнение успешность и, возможно, целесообразность российской военной кампании в Украине", – считают в ISW.

Что предшествовало

Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что президент Дональд Трамп теряет терпение в отношении России. По его словам, он разочарован тем, что его контакты с Москвой "ни к чему не приводят", зато хочет увидеть конкретные шаги для завершения "не его войны".

В то же время The Times утверждает, что американский лидер не может прекратить войну России против Украины, сколько бы он этого не обещал, в частности применяя угрозы в отношении Москвы – санкциями и повышением пошлин. По мнению аналитиков, на сегодня не Трамп, а глава Китая Си Цзиньпин имеет наибольшую власть над Путиным.

Издание считает, что влияние Пекина на Москву еще может переломить ход войны, но вопрос в том, воспользуется ли этим китайский лидер, который имеет более масштабные цели.

Как сообщал OBOZ.UA, уже после того, как в СМИ опубликовали заявления Лаврова, президент США Дональд Трамп дал Путину новый дедлайн на прекращение огня в Украине – теперь не 50 дней, а 10-12. Он в очередной раз повторил, что очень разочарован российским диктатором.

