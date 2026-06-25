Пресс-секретарь администрации президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщение о том, что США якобы разрешили Украине наносить удары вглубь территории России. По словам кремлевского чиновника, "украинским СМИ верить нельзя".

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Об этом он сообщил во время брифинга для пропагандистских российских СМИ. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на сохранение мирного диалога с Вашингтоном по вопросу Украины.

Что сказал Песков

По его словам, совсем недавно президент США Дональд Трамп публично заявил, что после завершения американской военной кампании в Иране он вновь займется урегулированием "конфликта" в Украине.

"Но, конечно, прилагать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно, и, конечно же, мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает... исходим именно из этого", – сказал кремлевский чиновник.

Также Песков уточнил, что в Москве ожидают продолжения контактов с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по вопросам "украинского урегулирования".

Что предшествовало

Во время саммита G7 в Эвиане на прошлой неделе президент США Дональд Трамп положительно оценил последние дальнобойные удары Украины по целям на территории России. По данным источников, знакомых с закрытыми обсуждениями лидеров, американский президент был "чрезвычайно впечатлен и восхищен" результатами украинской кампании.

По словам одного из украинских чиновников, Зеленский и Трамп долго общались во время ужина. Европейские столицы также обратили внимание на изменения в оценках Белого дома. Особенно это касается того, что в Вашингтоне все чаще отвергают мнение о неизбежности российской победы.

Один из высокопоставленных военных представителей НАТО отметил, что надлежащее обеспечение Украины вооружением дает ощутимый результат на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, президент России Владимир Путин уже долгое время подряд публично не комментирует одну из самых масштабных атак дронов на Москву с начала полномасштабной войны. Несмотря на значительные последствия, включая пострадавших и пожары в столице, официальной реакции Кремля нет.

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