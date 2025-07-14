В Кремле отреагировали на заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно поставок в Украину оружия. Там резко выявили готовность России провести очередной раунд переговоров с Киевом.

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Об этом пропагандистским СМИ сообщил пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. В частности, он в очередной раз обвинил Украину якобы в нежелании заканчивать войну.

"РФ готова к третьему раунду переговоров с Украиной... При этом Киев явно не спешит", – выдал спикер Путина.

Также Песков отметил, что Россия ориентируется на отправку оружия Соединенных Штатов, которая продолжается.

"РФ исходит из того, что поставки вооружений США Украине продолжались и продолжаются", – сказал рупор Кремля.

Напомним, 14 июля глава Белого дома может объявить о новом военном пакете для Украины. Помощь будет включать наступательное оружие, в том числе ракеты, способные достать до Москвы, и ПВО. Инициативу планируют объявить во время встречи Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, главный переговорщик российского диктатора Путина Кирилл Дмитриев заговорил о необходимости "конструктивного" диалога с Соединенными Штатами. Политик убежден, что только переговоры, а не язык давления принесут обеим странам пользу. Также Дмитриев обвинил экс-президента США Джо Байдена в ошибках и обмане.

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