В России заговорили о необходимости "конструктивного" диалога с Соединенными Штатами. Там убеждены: только переговоры, а не язык давления принесут обеим странам пользу.

Видео дня

Об этом в соцсети X написал главный переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев. Он отметил, что ошибки бывшего американского лидера Джо Байдена будут исправлены.

"Конструктивный диалог между Россией и США всегда принесет больше пользы, чем надоевший и деструктивный язык давления", – написал он на своей странице в Х.

Дмитриев отметил, что только сотрудничество является залогом настоящего мира, стабильности и глобальной безопасности.

"Ошибки и обман Байдена будут исправлены – мир заслуживает лучшего", – подчеркнул российский политик.

Напомним, в России утверждают, что продолжат прямые переговоры с Украиной по урегулированию войны. Представители Кремля называют ее "конфликтом" и одновременно говорят о "понимании". Со своей стороны Украина открыта для проведения переговоров на высшем уровне с РФ, в частности в Ватикане. Однако Москва отвергает предложение встречи.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из недавних интервью президент США Дональд Трамп говорил, что уже 14 июля сделает заявление по России. О чем именно пойдет речь, он не уточнил, однако отметил, что он "разочарован Россией".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!