Украинцам в ЕС изменили правила оформления документов: что нужно знать
Для украинцев в Польше и Италии изменили порядок записи в очередь для оформления документов в центрах паспортного сервиса "Документ". С 1 июня для этого необходимо пройти верификацию через Дія.Підпис, причем в Италии это теперь единственный способ записаться
Об этом сообщили в самом госпредприятии. Отмечается, что целью этого шага является повышение безопасности, борьбы с перекупщиками и упрощение процесса подачи заявок для украинцев.
Как подать заявку через Дію
Новые правила касаются отделений "Паспортного сервиса" в Милане, Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске. Теперь, чтобы попасть на прием, гражданам необходимо пройти авторизацию в системе онлайн-записи, подтвердив свою личность цифровой подписью в приложении Дія.
Онлайн-запись на сайте "Документ" обновляется непрерывно в течение всех суток. Благодаря подаче заявки через Дію можно гарантированно прийти в определенное время и избежать длительного ожидания в самом центре.
Режимы приема граждан в Польше и Италии
Правила посещения центров отличаются в зависимости от страны.
- Италия (Милан): действует исключительно предварительная запись в электронную очередь через Дія.Підпис. Попасть в центр без онлайн-талона невозможно.
- Польша (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков): здесь действует смешанная система – можно записаться заранее через Дію или попробовать получить талон на месте через "живую" очередь.
Однако количество мест для тех, кто не воспользовался онлайн-подачей, строго ограничено. Ежедневно центры в Польше способны выдать и оформить в формате "живой очереди" только такое количество талонов:
- Варшава – 60 талонов ежедневно;
- Вроцлав – 40 талонов ежедневно;
- Гданьск – 30 талонов ежедневно;
- Краков – 30 талонов ежедневно.
Какие услуги доступны без очереди и Дія.Підпису
Регистрация в электронной очереди не требуется для проведения базовых сервисных операций. Без предварительной записи во всех центрах осуществляется:
- прием документов на апостилирование;
- пересылка ранее оформленных документов;
- выдача готовых паспортов.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что загранпаспорта с продленным сроком действия больше не действительны, то есть непригодны для международных поездок. Следовательно, авиакомпании и пограничники могут отказать в посадке на рейс или въезде в другие страны. Поэтому миллионам украинцев перед международными поездками стоит проверить свой документ.
