Украинцам в ЕС изменили правила оформления документов: что нужно знать

Для украинцев в Польше и Италии изменили порядок записи в очередь для оформления документов в центрах паспортного сервиса "Документ". С 1 июня для этого необходимо пройти верификацию через Дія.Підпис, причем в Италии это теперь единственный способ записаться

Об этом сообщили в самом госпредприятии. Отмечается, что целью этого шага является повышение безопасности, борьбы с перекупщиками и упрощение процесса подачи заявок для украинцев.

Как подать заявку через Дію

Новые правила касаются отделений "Паспортного сервиса" в Милане, Варшаве, Кракове, Вроцлаве и Гданьске. Теперь, чтобы попасть на прием, гражданам необходимо пройти авторизацию в системе онлайн-записи, подтвердив свою личность цифровой подписью в приложении Дія.

Онлайн-запись на сайте "Документ" обновляется непрерывно в течение всех суток. Благодаря подаче заявки через Дію можно гарантированно прийти в определенное время и избежать длительного ожидания в самом центре.

Режимы приема граждан в Польше и Италии

Правила посещения центров отличаются в зависимости от страны.

Италия (Милан): действует исключительно предварительная запись в электронную очередь через Дія.Підпис. Попасть в центр без онлайн-талона невозможно.

действует в электронную очередь через Дія.Підпис. Попасть в центр без онлайн-талона невозможно. Польша (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков): здесь действует смешанная система – можно записаться заранее через Дію или попробовать получить талон на месте через "живую" очередь.

Однако количество мест для тех, кто не воспользовался онлайн-подачей, строго ограничено. Ежедневно центры в Польше способны выдать и оформить в формате "живой очереди" только такое количество талонов:

Варшава – 60 талонов ежедневно;

– 60 талонов ежедневно; Вроцлав – 40 талонов ежедневно;

– 40 талонов ежедневно; Гданьск – 30 талонов ежедневно;

– 30 талонов ежедневно; Краков – 30 талонов ежедневно.

Какие услуги доступны без очереди и Дія.Підпису

Регистрация в электронной очереди не требуется для проведения базовых сервисных операций. Без предварительной записи во всех центрах осуществляется:

прием документов на апостилирование;

пересылка ранее оформленных документов;

выдача готовых паспортов.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что загранпаспорта с продленным сроком действия больше не действительны, то есть непригодны для международных поездок. Следовательно, авиакомпании и пограничники могут отказать в посадке на рейс или въезде в другие страны. Поэтому миллионам украинцев перед международными поездками стоит проверить свой документ.

