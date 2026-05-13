Военное командование убедило Путина, что Россия может полностью захватить Донбасс к осени: в FT раскрыли подробности

Российский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что захват Донбасса является основной целью в войне против Украины. Военное командование РФ при этом убедило главаря Кремля, что всю Донецкую область можно будет захватить уже к осени 2026 года.

Видео дня

Однако территориальные претензии Путина вряд ли остановятся на Донбассе, и он потребует отдать России еще больше украинских территорий. Об этом пишет Financial Times.

Путин бредит захватом Донбасса

По словам источников, Путин переключил свое внимание на захват новых украинских территорий силой и намерен еще больше расширить свои требования после того, как Россия возьмет под контроль Донбасс. Параллельно с этим в Кремле продолжают утверждать, что дальнейшие переговоры не имеют смысла, если Украина не выведет войска с Донецкой области.

"Правда в том, что Россия по-прежнему пытается добиться победы на поле боя, придерживаясь при этом своих максималистских требований. Действия России явно противоречат любой предполагаемой готовности к переговорам", – заявил высокопоставленный немецкий дипломат.

По данным двух источников, контактировавших с кремлевским диктатором, и оценки украинской разведки, высшее командование России убедило Путина в том, что их силы смогут захватить весь Донбасс к осени. После этого Путин планирует повысить цену любого прекращения огня, обострив территориальные претензии России.

Судьба Херсона и Запорожья

В украинской разведке предупреждают, что успех на Донбассе позволит Кремлю выдвинуть дальнейшие территориальные претензии. В случае установления Россией контроля над всей Донецкой областью Путин будет утверждать, что Херсон и Запорожье тоже являются "частью России".

Херсон и Запорожье не имели для Путина такого же "символического значения", как Крым, аннексированный в 2014 году, и Донбасс, но они оставались ключевым объектом военных действий.

Прорыв на поле боя по-прежнему кажется маловероятным, тем более по сравнению с Донбассом, захват Херсона и Запорожья был бы еще сложнее. Крупнейшие города этих двух регионов расположены на другом берегу Днепра.

Однако истинные амбиции Путина, вероятно, по-прежнему заключаются в обеспечении контроля над большей частью Украины, включая захват Киева и Одессы.

Ранее сообщалось, что отсутствие успехов в войне против Украины может подтолкнуть Кремль к поиску "символической победы" над НАТО. Мишенью российской агрессии могут стать приграничные районы стран Балтии.

Как сообщал OBOZ.UA, на Западе продолжают утверждать, что страна-агрессор Россия готовится к нападению на страны НАТО. При чем первой целью путинской армии могут стать не страны Балтии, а Германия. Такой выбор цели заключается не в захвате территорий, а в параличе ключевого игрока ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!